台灣特斯拉售價超盤？同車款「日本買2台還有剩」 北海道女婿嚇傻

台灣針對進口汽車課徵高關稅，導致相同車款在國外的售價，往往比國內低上一大截。經常提供北海道旅遊資訊的網紅「北海道女婿」透露，自己最近逛街時偶然看到特斯拉的展示櫃位，於是在好奇心驅使下湊上前賞車，不料一看嚇一跳，因為Model Y的售價竟然比日本整整高出約百萬，「在台灣的價格，可以直接在日本買兩台還有剩。」

北海道女婿日前在臉書粉專表示，他最近和家人去商場逛街， 剛好看到特斯拉在展示，於是便湊過去賞車，「不看不知道，看了不得了，同樣一台Tesla Model Y，在日本買的價格，跟台灣比起來，差距大到會懷疑人生。」

他提到，以後驅入門版本為例，台灣的售價約新台幣190萬元，雖然政府有提供補助，但仍是杯水車薪；而日本的車價為為558萬日圓，且政府針對電動車補助127萬日圓，扣除後有機會壓到85萬台幣左右，也就是說台灣人想買特斯拉，要比日本人多掏近100萬台幣，「在台灣的價格，可以直接在日本買兩台還有剩。」

話題引發討論，不少網友無奈留言「沒辦法，政府放任業者，坑殺一般老百姓，已成習慣，改不了」、「鬼島只有薪資比別人便宜」、「日本人收入是臺灣2倍以上，臺灣車價卻是日本2倍以上，來回差了多少，自己算吧」、「不要說特斯拉！連TOYOTA都比日本貴」、「台灣的韭菜真的超好割的」。

