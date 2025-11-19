台灣特有種台灣山茶 具豐富抗氧化性還有松露香

台灣山茶製作的茶葉，泡製後喝起來有特殊的松露香、柑橘香、花香。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕一般採茶都是要彎腰採，山茶的茶樹有成人高，則要抬頭採，農業部林試所今(19)日表示，台灣山茶是台灣特有種，不同品系與搭配不同的製茶技術可有松露味、柑橘味、花香味，自2021年後是林下經濟品項，經推廣，目前國內栽種已到1百公頃。

台灣山茶是唯一台灣物種中可製作成茶飲的植物，林試所副研究員孫銘源表示，台灣山茶過去在日本時代曾上貢給總督府，為具有台灣特色的茶飲，隨小葉烏龍茶樹引進後，才逐漸沒落，台灣山茶的茶樹可長到7到8米高，團隊經2年調查，發現台灣山茶主要分布在南投、嘉義、高雄、屏東、台東中低海拔森林，生長在偏酸性、富含有機質的土壤。

林試所和茶改場合作，遴選出208株母樹，展開一系列種原保存與育苗，並透過DNA分子技術定序，分析台灣山茶的遺傳變異，也導入製茶技術，讓台灣山茶風味更突出，孫銘源表示，台灣山茶具有獨特的松露香、花香、柑橘香，其中松露香更是僅在台灣山茶出現，可製作為紅茶與綠茶。

孫銘源表示，台灣山茶具有更豐富的抗氧化性，他也提醒，台灣山茶又有「3點茶」的稱呼，也就是下午3點後飲用會容易晚上睡不著，因此建議上午飲用。

台灣山茶是台灣特有種，全世界只有台灣有。(記者楊媛婷攝)

