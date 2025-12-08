台灣特有種登國際舞台！諸羅樹蛙「跳」出國門 榮獲雙認證：TW有實力

記者張雅筑／綜合報導

我國特有種「諸羅樹蛙」不僅可愛討喜，現在更是名符其實的「台灣之光」！農業部林業及自然保育署嘉義分署（簡稱嘉義分署）多年來在嘉義深耕的諸羅樹蛙保育故事，日前成功登上全球兩大知名生態與永續發展平台，分別為：「健康地球解方（PANORAMA）」和「里山倡議國際夥伴關係（IPSI）」。這代表著，台灣本土的保育經驗已正式獲得國際肯定，同時「嘉義在地蛙」的故事，也在世界發光發熱。

究竟如何從地方努力做到被全球看到，成為「綠色典範」的呢？嘉義分署表示，自2018年起，他們就將珍貴且稀有的「綠色小精靈」諸羅樹蛙視為心頭肉，積極投入棲地復育與社區保育工作。諸羅樹蛙不僅是台灣特有種，更是嘉義地區重要的生態象徵，因此分署與嘉義縣大林、溪口、民雄等地的農民、在地社區及各機關單位密切合作，導入「生態友善耕作」觀念與多項保育行動，讓農地不再只是農地，還是樹蛙們安心的家。

廣告 廣告

此次投稿國際平台的案例，分別聚焦在不同面向，主要有兩大主題，以下為大家整理出：

一、健康地球解方（PANORAMA）：社區韌性與保育的完美結合

林業保育署嘉義分署以其成功的在地實踐，將引導社區參與諸羅樹蛙保育的經驗提升至國際舞台，該案例的保育尺度與社區協作模式，榮獲全球知名的生態與永續發展解決方案平台「健康地球解方（PANORAMA）」刊登。（圖／嘉義分署授權提供）

該平台是由國際自然保護聯盟（IUCN）與聯合國環境規劃署（UNEP）等多個跨國機構共同協作推動的全球性平台，致力於蒐集並專門推廣「可操作且具啟發性」的永續解決方案。

嘉義分署刊登於「健康地球解方（PANORAMA）」的案例，著重呈現保育初期，他們如何透過「韌性評估」，陪伴大林鎮社區指認永續發展課題，並引導社區動用外部或內部的資源投入改善，同時保育社區關注物種諸羅樹蛙。該案例可以獲得「健康地球解方（PANORAMA）」平台刊登，除了是「從地方行動到全球影響」的典範，更證明台灣在地實踐已具國際參考價值！

二、「里山倡議國際夥伴關係（International Partnership for the Satoyama Initiative, IPSI）」：竹筍田裡的「綠網」與「人網」串連－種筍兼保育：打造人與自然「共好」的里山精神

林業保育署嘉義分署將諸羅樹蛙保育與農業地景結合的經驗，以宏觀尺度闡述如何吸引農民持續投入、實現保育與農業經濟共好的模式為主題，成功投稿並獲刊登於「里山倡議國際夥伴關係（IPSI）」平台網站。（圖／嘉義分署授權提供）

「里山倡議國際夥伴關係（IPSI）」為聯合國生物多樣性公約（CBD）架構下的重要國際夥伴網絡，匯集全球各地政府、研究機構、非政府組織與社區團體，共同推動里山倡議。該平台所蒐錄的案例強調地方智慧與多方合作。

嘉義分署刊登於該平台的案例，是以更宏觀的「農業地景」角度切入，因為諸羅樹蛙超愛住在農地裡，尤其喜歡竹筍田。「既然樹蛙和竹筍共生，那就要吸引農民持續種植竹筍！ 」所以嘉義分署想出相當聰明的保育策略，他們將一塊塊田地串連成樹蛙可以暢行無阻的「綠網」，再串連從產地到餐桌的「人網」，讓友善環境的竹筍能夠高價賣出，實質回饋農民投入保育的辛苦。

此外，分署還攜手筍農推出了萌翻天的「諸羅樹蛙友善棲地管理標章」認證，並輔導農民成立「諸羅樹蛙友善蔬果生產合作社」，讓消費者能買到顧生態又高品質的「標章竹筍」。這正是實踐「人與自然和諧共生」的里山倡議精神，嘉義分署的案例展現了台灣在推動方面的具體實踐。

為了有效提升農民收益並將保育成果連結至市場，林業及自然保育署嘉義分署不僅推出「諸羅樹蛙友善標章」認證，確保農產品的生態價值與品質，更進一步設計諸羅樹蛙布偶等多樣化周邊商品，藉由可愛的形象與文創魅力，大幅提高民眾的購買意願與支持力度，讓「消費即保育」的理念得以落實。（圖／嘉義分署授權提供）

嘉義分署表示，能夠讓諸羅樹蛙保育歷程登上「健康地球解方（PANORAMA）」與「里山倡議國際夥伴關係（IPSI）」兩大國際平台，代表台灣生物多樣性治理模式獲得國際認可，不僅展現政府部門的政策推動力，更反映出社區、農民與民間團體的深度參與成果。嘉義分署承諾，將持續深化在地夥伴關係，並繼續與國際連結，將台灣的成功經驗分享於全世界。

最後嘉義分署也熱情呼籲：「支持友善環境農產品，就是參與保育最簡單的方式！」 民眾若看到竹筍上有小小的「諸羅樹蛙標章」，千萬別猶豫，熱情地用新台幣幫竹筍下架，這樣的方式就是最直接連結農民的辛勞、社區的熱情，以及地球的永續未來。

更多三立新聞網報導

獨家／全球僅5人！台灣15歲女孩登國際安全峰會 民間外交官：有未來了

獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯

獨家／6年內妻癌逝罕病兒走了 自強爸忍悲痛獨居4年猝逝…一家終於團圓

獨家／世界看見台灣！勇奪2033世界唇腭裂主辦權 大會直接亮我國國旗

