台灣狐蝠穩居花蓮 族群166隻

台灣狐蝠為我國一級保育類野生動物，花蓮是本島唯一有穩定族群、能長期觀察的城市棲地，林業及自然保育署花蓮分署委託專家學者完成「花蓮地區台灣狐蝠族群監測與棲地利用」研究，記錄到花蓮的台灣狐蝠有166隻，數量穩定成長，顯示花蓮市區綠帶環境能提供棲息與覓食條件。

台灣狐蝠是台灣體型最大的蝙蝠，其頭形似狐、翼展可達1公尺，是《野生動物保育法》列瀕臨絕種保育類野生動物，2024年《台灣陸域哺乳類紅皮書名錄》評定為「國家極危受脅（NCR）」等級，花蓮市上空經常可見台灣狐蝠蹤影。

花蓮分署與國立台北大學、台灣蝙蝠學會及洄瀾風生態公司合作研究，透過DNA分析、無線電與GPS追蹤技術，記錄狐蝠的活動軌跡與生態習性。

花蓮分署表示，2年共採集逾千份食渣與排遺樣本，發現多數個體具有高度棲地忠誠性，其中1隻雄蝠「阿明」連續5年在同一區域活動，另有9隻裝設發報器，活動範圍集中於1平方公里內，白天停棲於固定樹木，夜間覓食範圍穩定，也觀察到雌蝠「嘉嘉」與雄蝠「麻吉」共棲樹上，罕見的互動畫面顯示狐蝠具有豐富的社會行為。

花蓮分署長黃群策說，台灣狐蝠主要取食花蓮市區的公園、校園瓊崖海棠、大葉山欖與欖仁樹果實，狐蝠取食果實與花粉，能幫助植物授粉與種子散播，是維繫森林生態重要角色，正積極培訓在地監測團隊，並辦理相關課程及野外實習，已有護管員、志工、民眾等超過700人參與，盼更多人對狐蝠有進一步了解。