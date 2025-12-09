台灣獎助金名單公布 印度11人獲獎 (圖)

一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 306