台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時

（圖／TVBS）

對於這項提案，民眾意見不一。有民眾認為此政策較為彈性，但也有人擔心工時減少會導致底薪變少。還有經營企業的民眾表示不支持，憂慮會影響生產量。全國產業總工會理事長戴國榮表示，雖然尊重公共平台的提案，但認為可能需要更強的利潤基礎才能實現。台灣工時問題嚴重，在2024年OECD國家統計中，墨西哥年總工時居冠，新加坡位居第二，而台灣高於日韓，位居全球第5、亞洲第2。

（圖／TVBS）

針對縮短工時問題，勞團一直倡議政府可以仿效西班牙，補助企業試辦周休三日。戴國榮提到，西班牙政府在2021年提出5000萬歐元鼓勵企業試辦週休三日的做法值得參考。事實上，台灣周休三日的連署已二度過關，顯示這項議題受到民眾關注。

對此，勞動部回應指出，最低工資已連續十年提高，並鼓勵勞工簽訂優於法令的協約，同時也鼓勵企業給予勞工充足的休息時間。勞工陣線聯盟副秘書長楊書瑋則強調，台灣長工時問題部分源自低薪，使勞工必須透過延長工時加班來增加收入。她認為縮短工時雖然能讓勞工開心，但可能讓資方傷心，真正的問題在於低薪與長工時的惡性循環。

