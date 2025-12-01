台灣獨立遊戲《艾莉絲的世界》販售中！邀《孤獨搖滾》聲優「青山吉能」全程配音

台灣獨立遊戲團隊 STORIA Games 繼 Steam 極度好評的《夜光》之後，終於推出了全新懸疑冒險解謎力作《艾莉絲的世界》（ALice's world），目前遊戲已經在 Steam 平台正式發售。為了慶祝遊戲上市，官方推出了 10% 的限時折扣，售價為新台幣 223 元，喜愛懸疑劇情的玩家不容錯過。同時遊戲製作人也分享了他們邀請到《孤獨搖滾！》知名聲優青山吉能配音的過程。

由青山吉能負責主角配音。（圖源：艾莉絲的世界）

《艾莉絲的世界》是一款 2D 敘事冒險遊戲，故事描述女主角艾莉絲在荒蕪的世界中甦醒，玩家將扮演螢幕前的「聲音」，指引她探索廢墟、解開謎題並尋找回家的路。而本次新作的最大亮點，就是製作團隊成功邀請到因動畫《孤獨搖滾！》中飾演「後藤一里」而爆紅的日本知名聲優青山吉能，為遊戲女主角艾莉絲進行全語音配音。雖然是獨立遊戲規模，但遊戲全程支援角色語音，由青山吉能充滿渲染力的演技賦予角色獨特的生命力，讓玩家在約 5 小時的流程中，能更深刻體驗到劇情的沈浸感。

而這次合作，製作人張恆也在 PTT 上特別分享幕後故事。他透露和日本聲優事務所對接的過程相當嚴謹和繁瑣，不只是需要準備包含項目內容、角色設定及詳細台詞的完整提案資料，連台詞腳本的格式都有嚴格規範。錄音當天更是分秒必爭，身為人氣聲優的青山吉能行程滿檔，在錄音現場幾乎沒有閒聊或用餐的時間。製作人還暗示，請青山吉能的費用：「我覺得搞不好可以做半款遊戲」但詳情只有負責接洽的發行商才知道。