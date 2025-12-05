台灣獨立遊戲新作「靈緣」G-EIGHT將亮相 日文語音版首度現身

cnews124251205a10

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

台灣獨立遊戲團隊萌菈工作室宣布，旗下文字解謎冒險遊戲「靈緣～化謎解咒，緣影交織～」12日至14日將參加2025 G-EIGHT遊戲展，並在展會上首度發表日文語音版本，為玩家帶來嶄新的沉浸式體驗。「靈緣」是一款以和風怪談為題材的文字解謎遊戲，亮點是獨特的「靈符字卡」解謎系統。玩家在受詛咒的環境中蒐集具備「名詞」與「動詞」屬性的字卡，透過自由排列與組合創造出各種意想不到的解謎變化與事件發展。

遊戲結合邏輯推理與故事敘述的深度，讓每一次的字卡組合都可能開啟新的劇情走向。隨著解謎的推進與詛咒的破除，玩家將進入名為「緣影」的幻境，在此替少女角色做出牽動命運的抉擇，每一次選擇都可能改寫她們內心的悲傷記憶。

遊戲採用多樣化的角色設定與劇情分支，玩家將與溫柔強大的巫女雨宮花見月、內心堅強的懦弱少女小豆奈奈、賢慧幼妻小豆鈴以及自稱神明的雌小鬼相遇。遊戲支援繁體中文、簡體中文、日文與英文四種語言，試玩版流程約30分鐘，而正式版則提供4至6小時的完整體驗。貓耳、狐耳、兔耳等獸耳角色的靈動設計與和風怪談的濃厚氛圍，為玩家構築了一個既神秘又魅力十足的虛擬世界。

cnews124251205a11

萌菈工作室分享，今年參加G-EIGHT具有特殊意義，角色日文語音版本的首度亮相，意味著那些原本只停留在文字與想像中的聲音，如今終於能以最真實、最貼近玩家心底的方式現場傳達。不僅代表遊戲製作朝向國際化邁進，也反映出開發團隊對於提升遊戲沉浸感的執著追求。展會期間，達成現場試玩、加入願望清單或追蹤社群的玩家，即可獲得限量「靈緣」主角雨宮花見月精美小卡，數量有限，送完為止。

萌菈工作室由三位上班族組成，成員分別負責企劃、程式與美術工作。團隊利用下班時間傾力打造「靈緣」，最終以獨特的解謎玩法與精緻的美術設計贏得玩家認可。作品今年初在台北國際電玩展「2024 GAME STAR遊戲之星」台灣自製遊戲大賞中榮獲銀獎，Steam試玩版發布期間更累積上百則玩家評論，獲得「極度好評」的高度評價。

