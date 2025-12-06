台灣獨立遊戲《城隍愛麗絲》Steam上線 當廟公、打鬼怪、解百年謎案

城隍愛麗絲遊戲畫面

娛樂中心/綜合報導

台灣獨立遊戲團隊「伍狗力遊戲」以「劍潭斬魚精」傳說為靈感，打造原創作品《City God Alice：城隍愛麗絲》，Steam 商店頁面現已上線，玩家可立即加入願望清單，體驗最「台」的都市靈異劇場。

遊戲結合宮廟經營、橫向卷軸探索、回合制戰鬥三種玩法，你將在僅剩一年的壽命倒數中，一邊當陰廟廟公，一邊查明百年謎案，甚至踏上「轉正成為城隍」的離奇旅程。

劇情：你被神明「入職通知」了

想像一下，你叫林城東，從小肩膀上就長了一顆只有你看得見的詛咒腫瘤。家族族譜上寫得很清楚：每一代都有人因為這顆腫瘤活不過21歲。

然後在你20歲生日那天，你收到一封來自「劍潭山城城隍廟」的信，上面寫著：「恭喜你！你被錄取為儲備幹部，請立刻報到。一年後，你將從廟公轉正為城隍。」

等等，什麼鬼？我什麼時候應徵過這個職位？

更詭異的是，來接你的是一位叫「愛麗絲」的代理城隍——沒錯，一個外國名字的城隍。她告訴你，你小時候簽過一紙契約，用某個「絕對不能捨棄的條件」換來了這份工作。但你完全不記得了。

現在，你只剩一年可活。你要在這一年裡，一邊當廟公處理靈異事件，一邊查出這紙契約的真相，還要搞清楚兩百年前那條被斬殺的劍潭魚精，到底跟你有什麼關係。

遊戲戰鬥場景

玩法：白天當廟公，晚上打鬼怪

1. 經營你的陰廟，培養鬼神員工

玩家要管理香火、修繕設施、累積資源，將陰廟從冷清重建為信仰中心。

傳說中的妖怪、英靈可被招募為「陰官」，成為城隍麾下的公務員。透過對話與事件累積好感，他們在面對「忠於舊主」或「追隨你」的抉擇時，將依你的選擇決定去留。



2. 用「觀靈術」探索靈異世界

遊戲採用橫向卷軸與平面探索，透過類似「觀落陰」的能力踏入靈異空間。

你能觀察信徒、鬼怪、物靈的元辰宮，甚至進入土地神等神祇的記憶，拼湊事件真相。場景以劍潭山及台北街區為藍本創作，從城隍廟到山城巷弄，處處是熟悉又詭異的台味都市傳說。

遊戲戰鬥場景

3. 回合制戰鬥 + SAN值管理

戰鬥不只比數值，更是理智的拉鋸戰。

角色除了血量與體力，還要維持「理智值（SAN）」。在鬼域迷宮中，你將面對穢氣、詛咒與令人崩潰的場景配置；若精神失衡或情緒爆走，戰鬥與劇情結局都可能完全改寫。

特色：這款遊戲為什麼值得玩？

超台的文化體驗

遊戲深入呈現台灣城隍信仰與民間傳說，卻以代理城隍「愛麗絲」這個外來視角帶領玩家理解在地文化，讓本地玩家有共鳴、國際玩家也能易於入口。

與知名音樂家「幽火」合作

遊戲配樂由為《活俠傳》、《夢閃少女》、《詭寓》配樂大師「幽火」老師操刀。他擅長把東方傳統樂器和現代電子音樂混搭，這次要為《城隍愛麗絲》打造超沉浸的音樂體驗。

多重結局，你的選擇很重要

你的每個決定不只影響主角的生死，還會改變大台北整座城市的命運，以及與你結緣的鬼神同伴們的结局。這是一款真正「選擇很重要」的遊戲。

入圍巴哈姆特ACG創作大賽

這款遊戲曾入圍巴哈姆特ACG創作大賽遊戲組，開發團隊核心成員更擁有巴哈姆特連續七年達人身份（說書人：貓皮）。品質有保證！

發售與平台資訊：

Steam 商店頁面 (現已上線，可加入願望清單)

https://store.steampowered.com/app/4045810/City_God_Alice

近期參展：

G-EIGHT 電玩展——首次公開試玩

2025 台北國際電玩展——可與開發團隊交流

巴哈姆特二十九週年站聚——現場展出

支援語言：

繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文（介面＋字幕全數支援）

關於開發團隊「伍狗力遊戲」 這是一支專注於敘事驅動遊戲的台灣獨立開發團隊。他們對台灣本土文化超有愛，想透過遊戲把台灣的民俗信仰、歷史傳說和都市奇幻介紹給全世界。《城隍愛麗絲》是他們的首款大型商業作品，光是看預告片就能感受到滿滿的誠