台灣獨賣日系平價機！夏普 SHARP AQUOS wish5s 四防環保手機開箱實測

夏普又推出新手機囉！繼 2025 年中引進「最強四防」AQUOS wish5 之後，2026 年初再以此機型為基礎做微升級，不僅加入「8Way Audio 沈浸式環繞音場」功能將音效部分提升，也提供以往在 SHARP 中高階才有的玻璃反光修正、美食、文件陰影消除等 AI 功能以及 11 款拍照濾鏡！其餘則同樣維持德國萊茵 TÜV 標章認證回收塑料機身，具備軍規認證的強韌機身防護以及 IP69 防塵防水保護、eSIM (虛擬 SIM 卡)、AI 電話助手、搖搖防護安全警報等功能！這篇球球就來開箱帶你來看看它的表現如何吧？

廣告 廣告

據瞭解，SHARP AQUOS wish5s 是台灣市場獨賣的機型，連日本都沒有這款型號唷！不過也別擔心因此就難找保護殼或保護貼，因為配件部分完全相容 AQUOS wish5，建議售價 10,490 元，有「宇宙藍」、「曜米金」與「琥珀銅」三款配色，規格都是 8GB/256GB 版本，搭載安兔兔 V11 跑分落在 55 萬左右的 MediaTek 聯發科天璣 Dimensity 6300 行動平台！

台灣獨賣！連日本都買不到的 AQUOS wish5s 四防手機開箱

配件部分，SHARP AQUOS wish5s 提供「快速使用指南」以及「USB Type-C to USB Type-C 充電線」，透明保護套、充電器以及螢幕保護貼都是另外選購！

既然是 SHARP AQUOS wish5 的小小改款，因此 AQUOS wish5s 的外型自然也就與 AQUOS wish5 完全相同，都是由知名設計師三宅一成創立的「miyake design」擔綱設計與監修，機身背蓋使用收塑料打造 (再生塑料混和比達到 60%) 並使用低 VOC (揮發性有機化合物) 塗料，減少環境有害物質，使用更安心；防摔能力則通過 MIL 軍規防護認證！球球開箱的是充滿年節風味的「琥珀銅」應景吉祥配色 =^.^=

AQUOS wish5s 的螢幕，與 AQUOS wish5 完全一樣，都是 6.6 吋 120Hz 螢幕更新率的 HD+ 解析度！

螢幕上方自拍鏡頭為 800 萬畫素，黑色邊框內則有聽筒、光線感應器、距離感應器等等！

後方相機，依據原廠規格是寫 5,010 萬畫素 25mm 等效焦段，但球球看實際拍攝成果的浮水印 (由官方提供)，卻是 26mm 的等效焦段？因此可能在內部感光元件上有些不同吧？這點倒是未知 (因為官方沒說)；至於另外一顆鏡頭，則是 190 萬畫素的「景深」鏡頭，本身並沒有提供實際的拍照能力，主要用來輔助拍攝時的距離運算！

從規格上可以看到，AQUOS wish5s 的相機就只有一顆主鏡頭與景深輔助鏡頭，實際拍照效果在 SHARP 獨家 ProPix lite 畫質引擎加持之下，拍攝成果也是有相當的水準！

實際拍攝成果，請參考俏媽咪玩3C 完整文章

閱讀更多俏媽咪玩3C近期文章

台灣獨賣日系平價機！夏普 SHARP AQUOS wish5s