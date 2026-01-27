台灣獲提升至準北約待遇 黃文啓：軍售知會國會程序將壓縮至15天

國防部臨時記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啓說明軍購事項。(記者王藝菘攝)

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日召開記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啓中將表示，國防部都會檢討建案作業程序，現在已消弭規劃書金額與美方知會國會金額產生落差的狀況。另外，由於台灣已獲得準北約待遇，國務院知會國會程序已縮短至30天，新法案更提議縮短至15天。

針對對美軍購，黃文啓今日說明，過去國軍通常是在整體獲得規劃書核定後，軍購案會對美方遞交發價書申請。但很容易產生美方知會國會的金額跟整體獲得規劃書的金額產生落差。所以從去年開始，國防部修訂作業規定，配合建案文件的撰理期程，在總長核定作戰需求文件後，才向美方提出發價書需求信函。

黃文啓說，這樣的好處是，預判我方在進入預算審議前，美方就會知會國會及獲得發價書，這樣可以在進入預算前，再針對預算做最後確認，可以讓後續預算編製達到非常精準的狀態。其他部分，國防部也依據科技更新的變化速度，不斷地去協調有關單位，如何就過去非常冗長的建案作業規定進行微調。

國防部臨時記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啓說明軍購事項。(記者吳哲宇攝)

但黃文啓也說，在建案作戰需文件完成後向美方提交發價需求信函前，必須先與AIT諮商，表達採購需求。由AIT完成駐在國評估後，送交印太司令部及美國國防部，由印太司令部完成戰區作戰需求評估。確立需求後遞交發價書需求信函，由美國防安全合作局負責接收。安合局會同美國防部以及國務院各單位，由國務院政軍局審查，政軍局還會會同其他的單位跨部會審查，最後在進到國會之前進行預審程序，這是相當繁複的過程，在國會初審確立之後，國務院擇期將特定案項知會國會。

黃文啓揭露，依照舊規定，沒有採購過的武器裝備是45天效期。如果國會沒有意見，45天之後國務院就可以把發價書的初版給我們。現在經過調整，在幾年前已被提升為準北約待遇，45天縮短到30天。近期美國國會提出的法案裡，又建議將台灣的國會生效的時間，由30天進一步地壓縮為15天，以利我們能夠儘速完成作業。

黃文啓強調，獲得發價書後與美方簽署，並非代表開始進入武獲程序。發價書簽署完成後，美方相關安全援助機關，必須跟廠商完成訂約。因為這是一個國與國的關係，所以訂約對象是美國政府，他們會負責所有法律責任以及糾紛。在訂約完成後，才算確立特定武器裝備的交運基準。國防部不可能針對特定武器裝備去付全部的產線費，通常採集體編排簽約的方式。比如上次買拖式飛彈1700枚，編約時間包含等待美國陸軍跟陸戰隊約一年兩個月左右；等到採購批量足夠，安援機關才編約。所以跟外界想像中，發價書簽署後就開始獲得，並計算時間，事實上會有很大的落差。尤其是特定武器裝備數量太少，我方又不可能負擔全部產線費的情況下，就有可能拖累。

