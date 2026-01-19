台灣獲美晶片「最惠國待遇」驚動南韓總統府回應了

南韓總統府青瓦台強調，「不會在半導體議題上，受到比台灣更不利的對待」。（示意圖／photoAC）





台灣與美國於1月15日正式達成半導體及科技產業貿易協議，將相互關稅稅率由20%下調至15%，與南韓、日本保持一致。此外，在232條款的關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，也驚動到南韓。對此，根據《韓聯社》、《KBS新聞》報導，南韓總統府青瓦台強調，「不會在半導體議題上，受到比台灣更不利的對待」。

台灣爭取232條款最惠國待遇

根據美國商務部公布的協議內容，台灣企業若在美國興建新晶圓廠，在建廠期間可進口相當於產能2.5倍的晶片或設備免繳232關稅；完成設廠後，則可在新增產能1.5倍範圍內免稅輸美。美國商務部長盧特尼克指出，美方目標是「將台灣整體半導體供應鏈及產量的40%帶到美國」。

盧特尼克在1月18日在紐約州雪城郊外出席美光科技新廠動土儀式時表示，台美貿易協議中的潛在關稅措施，可能對南韓記憶體晶片製造商產生影響。他指出，「每個想生產記憶體的廠商，都只有兩個選擇：支付100%關稅，或在美國設廠。」，美國總統川普更直言，半導體關稅是採「國家個別協商」，此言論立即引發南韓關注。

南韓青瓦台：確保半導體競爭力不受不利對待

對此，南韓青瓦台強調，將依據去年韓美達成的「最惠國待遇原則」展開協商，確保三星電子及SK海力士在美國市場的競爭地位不會劣於台積電，「不會在半導體議題上，受到比台灣更不利的對待」。青瓦台官員表示，已啟動緊急溝通與評估機制，以穩定產業信心，並將密切分析美台協議細節。

南韓產業通商部指出，短期內美方措施對南韓企業影響有限，因目前出口的記憶體晶片多數不在課稅範圍內。但產業通商部仍將持續與企業協調，以應對可能的未來投資壓力及政策變動。

