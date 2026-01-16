台灣獲美逆差國最優惠待遇！ 卓榮泰：美方視為重要戰略夥伴

〔記者陳政宇／台北報導〕台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣爭取到對等關稅降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等。行政院長卓榮泰今(16日)強調，近10個月來的談判成果得來不易，對等關稅從32%到20%，現在進一步獲得與所有對美國貿易順差國家中的最優惠待遇，這凸顯美方將台灣視為重要的戰略夥伴。

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，於美東時間15日與美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)率領的美方談判團隊進行總結會議，已達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」、「深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

對此，卓榮泰上午在行政院發表談話，指出我方的4項談判目標全數達成，包括對等關稅再調降且不疊加，台灣廠商赴美投資半導體享232條款的最優惠待遇，以「台灣模式」與美方進行供應鏈合作，以及形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係等。

卓榮泰說，未來要進一步達成台美貿易協議，以上成果得來不易，過去近10個月以來，政府一方面密集的談判，另方面也率先推出「強化韌性特別條例」及特別預算，並獲得立法院的支持。

卓榮泰回顧，去年7月先是面臨到從32%的對等關稅降到20%的變化，這是一個暫時性關稅；現在則進一步獲得與所有對美國貿易順差國家中最優惠的關稅待遇，這也凸顯了美方將台灣視為重要的戰略夥伴。

卓榮泰說，他要再次感謝行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮，以及所有參與過這次談判、從開始到現在的所有部會人員，非常艱辛努力、通力合作，能夠取得最終這麼好的成績。

卓榮泰強調，後續還有談判要進行，也希望所有部會等相關單位，一定要再接再厲，在此基礎上順利進行下一步，完成整個台美貿易的協議。將來會依法送請立法院審議，誠懇希望朝野能夠共同支持這項得來不易的談判結果。

