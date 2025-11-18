台灣獲讚譽「東亞最民主政體」 鄭麗文專訪卻形容「法西斯」讓日媒超訝異

即時中心／徐子為報導



新任國民黨主席鄭麗文日前接受《日經亞洲》專訪，宣稱只要台灣重新接受「九二共識」就能降低台海緊張情勢，而非大幅提高國防預算。《日經亞洲》在報導中，也十分驚訝台灣是「民主模範生」，卻被鄭麗文形容為「台獨法西斯」。





這是鄭麗文上任後首度接受外媒專訪，鄭麗文在專訪中明確表示，她不贊同總統賴清德承諾明年將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的3%以上，並在2030年前提高到5%。她說：「這樣的增幅太大、太快，不能真正保障台海安全。」



《日經亞洲》指出，鄭麗文反對迅速提高軍費，預告立法院將出現更激烈的攻防。在台美正仍在協商對等關稅與半導體貿易協定之記，國防特別預算若遭立法院否決，恐引發台美之間出現新摩擦。



鄭麗文受訪時批評，前總統蔡英文上任後拒絕承認「一中各表」的九二共識，導致兩岸關係「快速下滑至冰點」，如今賴清德更帶領台灣走向「台獨法西斯的黑暗時代」。



《日經》表示，台灣在「經濟學人智庫」2024年全球民主指數榜上居東亞之冠，鄭麗文卻以「法西斯」一詞形容，令人感到不可思議。《日經》還在報導中特別附上「經濟學人智庫」的民主指數榜單。在165個國家地區中，挪威居冠，台灣位居第12名，日本、南韓各居第16、32名，香港第87名，中國145名。



《日經》引述美國智庫詹姆斯敦基金會（The Jamestown Foundation）主席馬提斯（Peter Mattis）近期在台灣外國記者會（TFCC）的簡報指出，鄭麗文認為「九二共識就是我們所需的全部防衛」，立場令人不安。馬提斯表示，「很多人擔心她無法真正團結國民黨」，反而因對中立場而疏遠許多台灣民眾。



鄭麗文主張，重新啟動國共論壇，或許能降低外界對衝突的擔憂。對於未來可能與習近平會面的「機會」，她強調「對話確實能取代對抗」，避免走向「毀滅」。她宣稱，她的會面意願是建立在維持「和平」的前提上。



儘管中國已多次拒絕蔡英文與賴清德的對等對話提議，不過鄭麗文在訪談中，仍深信「兩岸絕對能和平解決所有分歧」。她舉馬英九8年任內的積極交流為例，認為確實能緩和緊張。她宣稱：「比起軍備競賽或增加軍費，這是更好的解決方式。」

