台灣獲232最惠國待遇南韓急跳腳…林宏文點出兩點關鍵：李在明要考慮是否繼續兩邊討好

台美關稅談判成功替我國半導體資通訊產業拿下232條款最惠國待遇，率先對手日韓談成，日前韓媒報導，三星電子和SK海力士都相當戒備，南韓社會對此產生憂慮。資深財經媒體人林宏文今（20日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，除了南韓總統李在明相當親中，恐造成川政府不滿外，雙方也存在競爭關係，因此他認為南韓應該考慮是否要繼續走「中美兩邊討好」路線。

對於南韓半導體資通訊產業感到衝擊，林宏文表示，是因為台灣和南韓競爭居多，且是大部分都在競爭。他指出，會如此跳腳也要問南韓政府自己，總統李在明去中國跟習近平自拍、拿小米手機，一個在美國做生意那麼大的國家，還跟中國走得很近，相信川普團隊看到一定不會高興。

林宏文說，此外，美國也有一家記憶體公司叫美光，與南韓的記憶體在彼此競爭，相信美國在考量此事也是很清楚的。他表示，台灣沒有跟美國有任何競爭，產業結構與美方一直是合作關係，況且此時美國很需要台灣，尤其台積電去美國投資，因為他們需要在本土製造半導體。



對此，林宏文直言，美國之所以會給台灣232條款最惠國待遇的好條件，這些事情是非常清楚的，南韓可能也要自己想想，是否還要繼續走所謂的「兩邊討好」路線。



林宏文也提到，雖然日韓和台灣都在中國快速發展的時期受惠，但等到它崛起後就把所有人都吃掉，排擠掉其他國家的產業；而南韓也很慘，很多面板、LED、太陽能還有汽車或手機產業，在中國其實過得很辛苦。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

台灣產業長年幫中國洗產地...林宏文指「工具機、汽車最明顯」...談1990年代美對日Dram課稅100%「從此不敢低價傾銷」：現在川普的手段就是在對付中國

