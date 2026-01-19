台灣獲232條款豁免！韓網轟「美國太不公平」：最重要盟友不是韓國嗎？

國際中心／黃韻璇報導

此次臺美雙方透過協商，達成包括「臺灣對等關稅 #調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得 最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項目標，臺灣產品出口美國未來關稅 將與對手國(如日本、韓國)一致或更優惠，為我國傳統產業輸美創造有利競爭條件。（圖／經濟部提供）

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，與日本、韓國一致，後續也將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，且台灣更爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。針對台灣關稅談判結果，韓國媒體也紛紛報導，憂美台之間關係密切，恐對韓國半導體產業造成直接影響，青瓦台緊急召開會議，試圖化解被台灣「超車」帶來的競爭劣勢。對此，韓國網友的真實看法也曝光。

廣告 廣告

根據美國商務部揭露的協議細節，台灣企業在美國投資設廠將直接與關稅優惠連動。具體規範包括：在美興建晶圓廠的台廠，可進口相當於產能 2.5 倍的晶片或設備享有免稅。已設廠投產的業者，則可在新增產能 1.5 倍的範圍內，享有免繳 232 關稅的待遇。這種「產量掛鉤關稅豁免」機制，不僅確保了台灣半導體在美國市場的競爭力，更實質性地鼓勵台廠加碼赴美投資。對美國而言，這達成了產業鏈回流的目標；對台灣而言，則是將技術領先轉化為實際的談稅紅利。

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處大使俞大㵢（圖／行政院提供）

韓國媒體《朝鮮日報》就分析，美台之間的密切關係預計將對韓國半導體產業產生直接影響，針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方承諾將給台灣最優惠待遇，台灣成為全球第一個獲此明確承諾的國家。韓媒就提到，去年韓美談判時尚未敲定半導體關稅，僅達成原則性共識，稱「韓國半導體關稅不會比其他國家更不利」，然而具體條件未出爐，韓媒擔憂，具體上會如何落實，仍存在許多不確定性，韓媒認為，若依照雙方先前共識，韓國至少應獲得與台灣相同的半導體關稅待遇，直言未來南韓能否與競爭對手台灣享有同樣待遇，將是一大關鍵。

韓國媒體憂慮分析，美台之間關係密切，恐對韓國半導體產業造成直接影響。（示意圖／PIXABAY）

對此，經常分享韓國網友看法的YouTuber「挖系桑米西」，18日影片中透露，對於台灣關稅談判結果，韓國包含KBS、MBC、SBS等各大新聞媒體都接連報導，這個週末只要打開電視就會看到台灣，甚至有節目用了10分鐘，專門報導台灣相關內容。

韓國網友紛紛表示，「美國最重要的盟友不是韓國嗎」、「給台灣最好的待遇？真不敢相信」、「我們這次也要好好重新談判，絕對不能用比台灣差的條件來協商」、「美國對韓國太不公平了」、「至少要用比台灣更好的條件跟美國重新談判，韓國半導體才能贏過台灣」、「現實上很難超越台灣半導體，該承認就要承認」。

更多三立新聞網報導

柯文哲嗆「把台灣賣給美國也是賣國」！周玉蔻酸：幹嘛幫賴清德討好川普

中配關關遭驅逐！曾嗆「遲早紅旗插滿台灣」 移民署廢止居留許可

鄭麗君回台灣「一入境機場響掌聲」！曝飛機上收驚喜：緊張到睡不著

「美國給台灣的，不只15%關稅！」專家預言川普目的：任內完成美台建交

