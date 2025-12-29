台灣獼猴現蹤嘉義市！圍捕未果 懷疑同1隻趴趴走

今(29日)上午有民眾拍下猴子在精忠新城屋簷走跳。(取自「嘉義綠豆大小事」／呂妍庭嘉義傳真)

嘉義市近來陸續有民眾發現台灣獼猴現蹤，今(29日)上午有民眾拍下猴子在精忠新城屋簷走跳，市府建設處獲報後立即派員前往現場圍捕，但因獼猴行動敏捷，早已不見蹤跡，由於1個月前才有民眾拍下1隻猴子出現在忠孝北街星巴克外，建設處不排除是同1隻，高度懷疑是從鄰近淺山進入熱區，尋找食物傾向高。

今天上午有網友在地方社群媒體分享數張獼猴在精忠新城屋簷走跳的畫面，引起網友熱議，建設處隨即派員會同圳頭里長楊鳳祥前往進行圍捕，但猴子疑似逃往鄰近山區，建設處副處長羅資政說，這一、兩年偶而會有民眾在市區看到猴子，從活動狀態觀察，應該都是同一隻。

1個月前才有民眾拍下1隻猴子出現在忠孝北街星巴克外。(取自「綠豆嘉義人」／呂妍庭嘉義傳真)

圳頭里長楊鳳祥說，今早上午7點30分接獲里民反映有猴子出沒，他出去查找，沒一會就在超商屋簷發現猴子蹤影，立即向市府通報，建設處雖馬上派人到場，並嘗試圍捕，但獼猴活動力強「看得到、捉不到」，加上社區內10多隻小狗狂吠追逐，猴子疑受到驚嚇，在建築間逃竄，最後消失在山林中。

楊鳳祥說，圳頭里與嘉義縣竹崎鄉灣橋山丘地帶銜接，那裡有不少果園，研判猴子可能從山區闖入市區，上周就有後庄里里民看到猴子，加上去年中也有1隻台灣獼猴在里內出沒，只是今天發現的這隻體形更大，懷疑是同一隻猴子長大了。

楊鳳祥透露，建設處已告知，如再發現猴子蹤影，將放籠子進行誘捕，他已呼籲里民要提高警覺，不要隨便逗弄牠，以免激怒猴子被抓傷或咬傷。

羅資政指出，經初步盤查，嘉義市登記有案的人為飼養獼猴有2件，經確認這2隻獼猴目前都由飼主妥善管理，並未逃脫，研判出現在精忠新城的獼猴應是野生的台灣獼猴，建議民眾不要接觸和餵養，看到猴子可撥打1999專線或通知建設處。

