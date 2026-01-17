台灣率先獲232條款豁免...南韓三星、SK海力士「全面警戒」...韓媒：半導體產業陷沉重苦思

台美關稅昨日宣布得出總結，確定與日韓同為稅率15%不疊加，且台灣率先獲得半導體232條款最惠國待遇，此消息使南韓半導體產業頓感緊張。據韓媒報導，國內產業對此壓力驟增，半導體稅率豁免讓三星電子、SK海力士相當警戒，南韓社會也相當關注政府團隊是否能談成與台灣同等的232條款最惠待遇。

根據美方公布的受惠條件，台灣企業若在美國新建半導體產能，在經核准的施工期內，可進口其規劃產能最多2.5倍的半導體而免繳232條款關稅；且超過配額的進口仍適用優惠的232條款稅率。已完成建廠的企業則仍享有新產能最高1.5倍的免稅額度。

消息一出，南韓媒體報導，本土產業壓力因此驟增，台灣以巨額投資換取史無前例的關稅豁免，讓三星電子與SK海力士「高度警戒」。



據報導，美方去年曾承諾南韓，在半導體關稅上不會處於相較台灣不利的位置；不過，在台美232條款協議改採「美國產量倍數」作為免稅標準後，韓美協議是否能比照適用，情況並不明朗。



有分析指出，美國短期內對韓國記憶體依賴度高，像用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM），可能不會被課稅，但叫人仍憂心的是，美方是否將透過關稅政策，要求南韓更多的在美投資。



多家韓媒如《中央日報》、《Focus on Economy》、《韓國經濟》、《Nate新聞》的報導方向皆凸顯，南韓政府對於台美半導體豁免深感憂慮，國內半導體產業害怕失去關稅優勢。

