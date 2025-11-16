台灣率先體驗新功能！ChatGPT推群組聊天 一起出謀劃策就靠它

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

Open AI近日宣布旗下ChatGPT將推出新的群組聊天功能，讓用戶可以更便於協作，只要登入ChatGPT使用Free、Go和Plus都可以享有此新服務。目前日、韓、紐西蘭以及台灣率先體驗。

Open AI表示，群組功能與私人訊息將會分開，因此私人聊天中的記憶在群組中不會被分享，不必擔心隱私問題。將來，若想與親朋好友規劃旅行、舉辦活動，或是一起妝點居住環境，都可以使用群組聊天功能協作。在群組聊天中，GPT會依據上下文決定是否回復，也可以使用提及功能要求回復。

Open AI指出，若要發起群組聊天，只要點選右上方人物頭像，ChatGPT會創建一個邀請連結，就可以傳給1到20位朋友，把人邀請進現有的或新的聊天室，每個群組內的人也都可以複製連結。進入新的聊天室時，系統會要求設置名字和頭像，以便群組內的人區別，ChatGPT也會讀取個人資料照片。群組也會加入左側的歷史聊天室，方便隨時查找。若18歲以下用戶使用群聊功能，會自動減少敏感內容，家長與監護人也可以透過家長監護關閉群組。

Open AI表示，這項功能將幫助使用者與生命中最重要的人一起激發靈感、做出決策並展現創造力。Open AI也期待獲得早期使用者的回饋，協助他們判斷如何擴展服務地區和計畫。

