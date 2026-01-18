台灣玉女征服周星馳 方季惟30年前美成這樣

〔記者陽昕翰／台北報導〕唱紅《願蒼天變了心》、《想你想到夢裡頭》的玉女歌手方季惟，至今仍活躍於演藝圈。她當年以清新溫柔的形象迅速走紅，深受軍中官兵喜愛，因而獲得「軍中情人」的稱號，還曾受到「星爺」周星馳欽點，到香港拍攝電影成了「星女郎」。

歌手出道的方季惟，當年跨足影壇受邀前往香港發展，與周星馳合作演出電影《賭俠2之上海灘賭聖》，擔任台灣版女主角。該片上映後話題十足，票房與討論度皆不俗，讓她在影視圈的能見度大幅提升，也掀起一股玉女旋風。

廣告

方季惟踏入演藝圈後，更肩負起替家中還債的重擔，年紀輕輕就扛起經濟責任，展現過人的成熟與孝心。年輕時她曾罹患甲狀腺濾泡癌，一度引發外界關注與粉絲擔憂，所幸及早發現並接受手術治療，術後復原狀況良好，順利回到工作崗位，也讓不少人佩服她的堅強與樂觀。

除了演藝事業，方季惟長年將生活重心放在照顧家人身上，對家庭付出甚多。近年來，她接連經歷父母及心愛寵物相繼離世，人生遭逢重大轉折，也讓她的生活步調出現變化。直到這段時間，她才終於能稍微放慢腳步，把更多時間與心力留給自己，重新思考人生與未來方向。

方季惟出道至今，對歌唱與舞台的熱情始終不減，寵粉的她每年固定與粉絲舉辦聚會活動，珍惜每一次近距離互動的機會，活動演出邀約也持續不斷。方季惟近來將與陳明真搭檔，參與文化總會製作的「2026 WE ARE 我們的除夕夜」特別節目。

至於感情世界，出道超過30年的方季惟作風超級低調，被外界形容為「緋聞絕緣體」，她至今仍維持單身狀態，從未公開認愛。

