「台灣王子」王彥程再圈粉！下班路曝光 韓華鷹集體拒吃「小泡芙」有原因

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

韓華鷹左投「台灣王子」王彥程人氣持續飆升。圖／翻攝自韓華鷹YT

韓華鷹左投「台灣王子」王彥程人氣持續飆升，球團官方頻道昨（13）日釋出比賽後的「下班路」影片，透過車上閒聊與訪談，王彥程不僅分享投球心態，也曝光在韓生活點滴，引發台韓球迷熱議。

影片拍攝時間是6日對戰斗山熊奪下本季第2勝後。王彥程維持固定作息，早上7點多起床準備。王彥程表示，「不會因為要先發，就改變什麼。先發還是做你每天在做的事情，一樣就好」，強調維持平常心才是關鍵。

王彥程坦言自己屬於容易緊張的類型，賽前甚至「緊張到快吐了」。當天蠶室球場湧入超過2萬名觀眾，王彥程直言每次在韓國出賽都刷新生涯觀眾紀錄，現場氛圍體感接近三、四萬人，壓迫感十足。

廣告 廣告

場下生活方面，王彥程也展現親民一面。透露最喜歡的韓國料理依舊是紫菜包飯，認為「菜、肉、飯包在一起很方便」，而台灣美食則首推麻辣鍋，尤其冬天必吃鴨血。王彥程也分享最近開始下廚，甚至網購平底鍋，目前最拿手料理是煎荷包蛋。

影片中還小秀韓文，主動與球團人員聊天，甚至關心對方工作行程。得知工作人員晚上仍需剪輯影片，王彥程也提到有注意到球團特別製作中文標題與字幕，直呼球隊相當用心，還熱情邀請對方來台灣玩，「一定要LINE我，我住花蓮，但會在台北練習，如果他們來可以到台北找我。」

此外，王彥程日前也分享台灣著名零食「義美小泡芙」給隊職員，在得知小泡芙類似韓國零食「全壘打球」後，王彥程笑說，「那聽起來對投手是不太好，就等休賽季再吃吧。」

王彥程至今出賽3場皆為先發，累計投17.2局， 14次三振，防禦率2.04、WHIP為1.08，整體表現相當穩定。



回到原文

更多鏡報報導

王彥程6局1失分優質先發！韓華鷹牛棚放火勝投飛走 韓媒封「台灣王子」

快訊／6.1局無失分！王彥程壓制斗山熊收第2勝 對決「韓國古林」佔上風

忍不住落淚！王彥程初登板奪韓職首勝 韓媒揭與家人相見感動瞬間

獨家／遭民眾黨開除黨籍 李貞秀哽咽嘆「栽贓手段太難看」：我不會放過壞人