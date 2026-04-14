「台灣王子」王彥程再圈粉！下班路曝光 韓華鷹集體拒吃「小泡芙」有原因
韓華鷹左投「台灣王子」王彥程人氣持續飆升，球團官方頻道昨（13）日釋出比賽後的「下班路」影片，透過車上閒聊與訪談，王彥程不僅分享投球心態，也曝光在韓生活點滴，引發台韓球迷熱議。
影片拍攝時間是6日對戰斗山熊奪下本季第2勝後。王彥程維持固定作息，早上7點多起床準備。王彥程表示，「不會因為要先發，就改變什麼。先發還是做你每天在做的事情，一樣就好」，強調維持平常心才是關鍵。
王彥程坦言自己屬於容易緊張的類型，賽前甚至「緊張到快吐了」。當天蠶室球場湧入超過2萬名觀眾，王彥程直言每次在韓國出賽都刷新生涯觀眾紀錄，現場氛圍體感接近三、四萬人，壓迫感十足。
場下生活方面，王彥程也展現親民一面。透露最喜歡的韓國料理依舊是紫菜包飯，認為「菜、肉、飯包在一起很方便」，而台灣美食則首推麻辣鍋，尤其冬天必吃鴨血。王彥程也分享最近開始下廚，甚至網購平底鍋，目前最拿手料理是煎荷包蛋。
影片中還小秀韓文，主動與球團人員聊天，甚至關心對方工作行程。得知工作人員晚上仍需剪輯影片，王彥程也提到有注意到球團特別製作中文標題與字幕，直呼球隊相當用心，還熱情邀請對方來台灣玩，「一定要LINE我，我住花蓮，但會在台北練習，如果他們來可以到台北找我。」
此外，王彥程日前也分享台灣著名零食「義美小泡芙」給隊職員，在得知小泡芙類似韓國零食「全壘打球」後，王彥程笑說，「那聽起來對投手是不太好，就等休賽季再吃吧。」
王彥程至今出賽3場皆為先發，累計投17.2局， 14次三振，防禦率2.04、WHIP為1.08，整體表現相當穩定。
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