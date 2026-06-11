台灣玩家哭了！營運23年《爆爆王》宣布8月結束營運 網淚別：再見了彈水阿給
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
《爆爆王》官方今（11）日發布結束營運公告，表示感謝玩家長達 20 年的陪伴與旅程，「這段長達二十年的旅程，我們從青澀的學生成長為獨當一面的大人，而爆爆城始終像是一座時光機，守候著大家最單純的快樂」，但儘管有再多的不捨，但遊戲橘子官方還是只能宣布，由於代理合約到期，因此《爆爆王》將於 8 月 13 日中午 12：00 正式畫下句點，那之後玩家們就無法登入遊戲了。
此外，《爆爆王》官方也表示，如果玩家帳號中還有未使用的 Lucci寶箱，那麼就能申請退費，玩家可自由選擇要退回樂豆點到橘子帳號還是現金，只是需要注意的是，根據官方公告，現金退款將扣除必要成本 30%，海外玩家也必須自行承擔匯差與手續費，整個退款作業則預計要等到今年 9 月 30 日才完成。
《爆爆王》結束營運公告全文：
親愛的爆爆王村民們：
還記得二十年前，第一次學會放水球、第一次在「海盜船」地圖裡反敗為勝的感動嗎？
這段長達二十年的旅程，我們從青澀的學生成長為獨當一面的大人，而爆爆城始終像是一座時光機，守候著大家最單純的快樂。因為有你們每一位的參與，爆爆城才有了呼吸，成為一個充滿溫度與笑聲的家。
「道別，是為了將最美好的畫面定格。」
儘管心中有再多的不捨，我們仍必須抱著遺憾的心情宣布：由於代理合約到期，《爆爆王》將於 2026/8/13（四）中午 12:00 正式畫下句點，並關閉遊戲伺服器。
我們明白這對大家來說不只是一款遊戲的結束，更是我們將青春最燦爛的一章，溫柔地收藏進回憶的書架中。為了讓這場離別不留遺憾，我們特別籌備了《感謝有你：爆爆時光膠囊》，誠摯邀請大家再次回到爆爆城，與老隊友、老對手們好好地說一聲再見。
[營運結束時程規劃]
◎ 2026/06/11（四）下午 14:00：停止新帳號創立。 ◎ 2026/06/11（四）下午 14:00：維護期間將調整商城內容，停止樂豆點商品販售，僅保留Lucci商品。
◎ 2026/08/13（四）中午 12:00：正式關閉遊戲伺服器，屆時將無法再登入遊戲。
[剩餘點數退費說明]
即日起至 2026/08/13 止，若仍持有【未使用之幸運Lucci寶箱】，可進行退點申請，相關款項將於伺服器結束營運後陸續退還。 欲了解詳細退費流程之玩家，請前往下方連結閱覽：
謝謝你們，在爆爆城世界中留下最美的足跡。雖然伺服器即將關閉，但那些並肩作戰的熱血與歡笑，將永遠珍藏在我們彼此的心中。
在最後的時光裡，讓我們再次放起水球，為這段傳奇畫上最絢爛的休止符。 再次感謝大家一直以來的陪伴與支持。 Have a good game, and see you again.
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