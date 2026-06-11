台灣玩家哭了！營運23年《爆爆王》宣布8月結束營運 網淚別：再見了彈水阿給

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對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。

(Credit:遊戲橘子)

《爆爆王》官方今（11）日發布結束營運公告，表示感謝玩家長達 20 年的陪伴與旅程，「這段長達二十年的旅程，我們從青澀的學生成長為獨當一面的大人，而爆爆城始終像是一座時光機，守候著大家最單純的快樂」，但儘管有再多的不捨，但遊戲橘子官方還是只能宣布，由於代理合約到期，因此《爆爆王》將於 8 月 13 日中午 12：00 正式畫下句點，那之後玩家們就無法登入遊戲了。

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此外，《爆爆王》官方也表示，如果玩家帳號中還有未使用的 Lucci寶箱，那麼就能申請退費，玩家可自由選擇要退回樂豆點到橘子帳號還是現金，只是需要注意的是，根據官方公告，現金退款將扣除必要成本 30%，海外玩家也必須自行承擔匯差與手續費，整個退款作業則預計要等到今年 9 月 30 日才完成。

《爆爆王》結束營運公告全文：