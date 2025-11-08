台灣玻璃工藝前進日本「寄光片嶼」即日起富山市玻璃美術館開展

新竹市文化局推出《寄光片嶼-臺灣意象玻璃工藝展》八日起至十一月十八日於日本富山市玻璃美術館開展。(圖由新竹市文化局提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市擁有台灣最悠久的玻璃產業歷史，從工業製造走向工藝創作，是城市文化記憶的重要亮點，新竹市文化局推出《寄光片嶼-臺灣意象玻璃工藝展》八日起至十一月十八日於日本富山市玻璃美術館揭幕，由文化局副局長李欣耀代表出席；文化局表示，此為台灣玻璃工藝首次於該館展出，展品集結新竹市玻璃工藝博物館的二十件典藏作品，與十位藝術家的作品，精彩展現台灣多元文化與玻璃藝術創作。

開幕式現場氣氛熱烈，多位日本當地玻璃藝術家親自蒞臨，包括前富山市玻璃美術館館長渋谷良治，富山玻璃造型研究所所長本鄉仁、及藝術家小曽川瑠那、渡辺愛、輪島明子、田部寬之、松尾里奈，還有台灣玻璃工藝家林邑龍等人，象徵台日深厚情誼。

李欣耀致詞表示，很榮幸來到富山市這座美麗及以玻璃藝術聞名的城市,尤其今天來到隈研吾大師設計的玻璃美術館，從一系列的軟硬體規劃及主題展陳中，更可以感受到富山市深厚的玻璃藝術發展能量。歷史上，富山因製藥業的興盛而順勢發展出玻璃製造產業,進而再提升轉化成為舉世聞名的玻璃藝術創作重鎮。相似的，新竹市也是以玻璃聞名，因天然瓦斯的發現與研究而從玻璃試管及儀器領域中培育出不少玻璃創作人才。

策展人教授蕭銘芚指出，展覽分為「在地風情」、「特色景物」及「當代藝術」三個展區，展出作品皆以台灣為主題，藝術家運用各種玻璃技法呈現豐富的文化及獨特的風土民情，不僅展現台灣玻璃的多元創作技法，也體現藝術家對土地與文化的感知與轉譯，從蘭嶼的拼板舟、桐花、米粉、歷史城牆到山海意象，皆展現台灣文化在玻璃光影中的流動與延續。

文化局說明，展出藝術家及其作品分別有、邵尊漢的〈歷史的石磚城之一〉、許源榮的〈風城米粉情〉、施英輝的〈蘭嶼的拼板舟〉、蕭銘芚的〈客桐吹雪美不勝收〉、丁右尉的〈穿孔〉、鍾錦堂的〈慈悲之心〉。皆展現玻璃作為當代表現媒材的精神深度。