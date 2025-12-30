台灣班超艦以火控鎖定 共艦氣喊：停止挑釁

台灣海軍成功級巡防艦班超號。(國防部發言人)

中共發動圍台軍演，海上對峙情勢持續升溫。今(30)日凌晨約3時，共軍飛彈驅逐艦「烏魯木齊艦」（舷號118）試圖逼近我西南海域24浬鄰接區，我海軍成功級巡防艦「班超艦」（PFG2-1108）全程近距離監控，穩守陣位，阻止共艦進一步行動。





根據軍事粉專「Taiwan ADIZ」公布的無線電側錄內容，凌晨3時05分左右，烏魯木齊艦在未能突破我方防線後，於廣播中反指我方以「火控雷達」照射，並以強硬語氣指控我軍「挑釁」，揚言若未停止行動，將視為敵對行為。相關錄音曝光後，引發外界高度關注。

廣告 廣告





國防部說明在共軍演訓期間，共艦進逼我方鄰接區屬高度敏感行為，國軍依法執行監控與應處，相關指控顯屬「惡人先告狀」，企圖以廣播施壓、干擾我方正常監控節奏。面對共艦恫嚇，班超艦官兵全程保持航向與警戒態勢，展現高度專業與紀律。





為了應對共軍演習的封控威脅，國軍除了在海上與敵周旋，南台灣恆春半島也早已進駐雄三、雄二飛彈發射車待命。軍方人士指出，共軍近期不斷測試我方底線，甚至反客為主，企圖以廣播干擾我方正常監控。





事件曝光後，也在軍事社群引發討論，不少網友以「班超」威震西域的歷史典故，對照烏魯木齊地名，形容此次海上對峙別具象徵意味。軍方人士則指出，為因應共軍演訓封控威脅，國軍除海上兵力持續應對外，南台灣亦已部署相關飛彈戰備，全面掌握情勢，防止共軍藉機測試我方底線。