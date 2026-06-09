台灣現今年首例本土副傷寒 醫籲避免生飲生食、落實手部衛生

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疾管署今天(9日)公布台灣今年首例本土副傷寒病例，北部一名50多歲男性5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，潛伏期無國內外旅遊史，感染源不明。疾管署防疫醫師黃柏翰表示，預防副傷寒應避免生飲生食，食物須經充分加熱煮熟後才可食用，並落實良好個人衛生習慣。

疾管署指出，該名個案於5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀，經就醫並採檢送驗確診副傷寒，目前已康復返家休養。1名同住家人及7名職場接觸者皆無疑似症狀，已採集糞便檢體送驗，檢驗結果均為陰性。衛生單位已啟動相關防治措施，針對個案飲食等暴露史進行詳細調查，並衛教接觸者進行健康監測及落實飲食與手部衛生，以及督導落實職場營業衛生管理。

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根據疾管署統計，今年副傷寒確定病例累計1例本土病例。2022至今年本土累積病例數分別為6、26、3、0、1例，境外移入累積病例數分別為0、2、1、1、0例；其中，2023至2025年境外移入病例感染國家分別為印度2例、印尼及柬埔寨各1例。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，全球2023年副傷寒病例數共約172萬例，其中約1萬例死亡，疫情呈現逐年下降的趨勢。地理分布具有顯著的區域聚集性，主要集中在衛生基礎設施較為薄弱的地區，如東南亞為最高，尤其集中於印度，約130萬例、占全球75%，其次為東地中海、西太平洋及非洲，其中巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等國病例數亦高。已開發國家面臨境外移入病例風險，如國人常前往的韓國及日本兩國每年仍偶有零星病例。

疾管署防疫醫師黃柏翰說明，副傷寒為第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食物或飲水而傳播，潛伏期通常為1至10天，可傳染期為1至2週。常見症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。

黃柏翰呼籲民眾應隨時注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食物須經充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程也應避免生、熟食交叉污染。同時應落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手，才能有效防範感染。