台灣球后戴資穎宣布退役 戴爸心疼：支持女兒的決定
31歲台灣羽球天后戴資穎昨（7）天透過社群媒體宣布正式卸下選手身分，以「謝謝羽毛球帶給我的一切」預告自己的羽球世代正式劃下句點，她的父親戴楠凱今（8）日受訪時也透露，小戴其實自從膝蓋開刀之後，就一直有退休的想法，自己也會支持女兒所做的決定。
戴資穎的父親表示，小戴近年不斷受到膝蓋受傷所苦，兩腳膝蓋在去年已經陸續完成開刀，加上以球員來說年齡也已經算比較大，所以本來就有退休的打算。戴爸也心疼地說，小戴在作為球員的期間一直都在比賽，很少有自己的時間，也都沒什麼玩樂，所以自己與太太都會支持女兒退役的決定，他也透露，小戴在退役後想要展開環島之旅，慢慢品味台灣的美麗風景。
戴資穎在羽壇已經成為傳奇般的存在，2016年首次登上世界球后寶座，便開啟了自己的世代，累積在位球后週數高達214週，重新寫下羽球女單的歷史紀錄。此次她因為不想讓球迷看到自己脆弱的一面，決定不舉辦退役儀式，只透過臉書宣布退役消息，不過她帶給大家一場場精彩的球賽，已經為台灣羽壇寫下相當重要的里程碑。
責任編輯／馮康蕙
