台灣瑞典深化科技合作 聚焦量子與無人機等領域交流

（中央社記者趙敏雅台北29日電）國科會與瑞典策略研究基金會今、明兩天舉辦台瑞雙邊科技合作成果交流研討會，並擘劃2026年至2031年下一階段雙邊科研合作藍圖，聚焦半導體、量子科技、無人機、人工智慧等，持續深化台灣與瑞典在前瞻科技領域的策略夥伴關係。

國科會與瑞典策略研究基金會（Swedish Foundation for Strategic Research, SSF）29日至30在宜蘭共同舉辦台瑞雙邊科技合作成果交流研討會「Taiwan–Sweden（NSTC–SSF） Bilateral Joint Research Workshop」，展示雙方近年合作成果。

國科會副主委陳炳宇致詞表示，國科會與瑞典SSF在2024年7月重新簽署合作備忘錄（MOU），確立2026年至2031年的第2期合作框架，新階段合作擴至10大策略領域，除了延續半導體與AI優勢，還納入太空科技、量子科技、無人機與機器人、神經科學及海洋探測技術等。這次研討會不僅是過去5年合作成果展示及交流，也為新展開的徵件計畫媒合更多合作團隊。

瑞典駐台代表任荷雅（Helena Reitberger）致詞時說，瑞典與台灣有長期的全方位合作關係，尤其SSF與國科會的科技合作研究受到高度肯定，近期瑞典駐台辦事處與教育部正討論互設獎學金的合作制度，積極推動台瑞雙邊人才培育及交流。

國科會表示，與瑞典SSF自2020年起推動旗艦型雙邊合作計畫，聚焦半導體與量子科技、次世代通訊（6G）、人工智慧、永續與綠色能源及先進材料等關鍵科技領域，至今已共同支持多項具高度國際競爭力與應用潛力的研究計畫，建立台瑞雙邊頂尖研究團隊間穩固且長期的合作網絡。

國科會指出，這次研討會集結第1期台瑞合作計畫的台灣與瑞典計畫主持人、核心研究團隊成員，涵蓋GaN高頻與高功率元件（HEMT）、固態無陽極鋰電池、二維量子光電元件、真空電子晶片技術、Beyond-5G天線技術，以及CMOS奈米孔生物感測等前瞻研究主題，透過成果發表與深度討論，促進跨領域整合與技術突破。

除了成果交流，研討會也規劃博士生與年輕學者交流場次，以及產學合作與研究成果產業化專題討論，期望將雙邊合作成果延伸至人才培育、產業鏈結與長期制度化合作機制，全面提升台灣在國際科研網絡中關鍵地位。

國科會表示，與瑞典SSF基金會正展開第2期合作計畫徵件作業，主題包含太空、量子、無人機、6G、半導體、綠能、生醫、神經科學、海洋及人工智慧等10個領域，為台灣與瑞典未來5年科技合作的新方向。（編輯：黃國倫）1150129