台灣瑞典雙邊科技合作展成果 未來將聚焦3領域深化夥伴關係

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣科技大學承辦台灣、瑞典雙邊科技合作成果交流研討會，近日隆重舉行。會中全面展示我國國科會與瑞典策略研究基金會近年合作成果，並共同擘劃2026至2031年下一階段雙邊科研合作藍圖，聚焦半導體、量子科技、綠色能源，持續深化2國在前瞻科技領域之策略夥伴關係。

國科會與瑞典策略研究基金會(SSF)自2020年起推動旗艦型雙邊合作計畫，聚焦半導體與量子科技、次世代通訊(6G)、人工智慧、永續與綠色能源及先進材料等關鍵科技領域，迄今已共同支持多項具高度國際競爭力與應用潛力之研究計畫，成功建立台瑞雙邊頂尖研究團隊間穩固且長期的合作網絡。

國科會副主委陳炳宇致詞表示，國科會與瑞典SSF已於2024年7月重新簽署合作備忘錄，確立了2026至2031年的第二期合作框架。新階段的合作範疇擴展至10大策略領域，除了延續半導體與AI的優勢，更納入了太空科技、量子科技、無人機與機器人、神經科學以及海洋探測技術。

瑞典駐台代表任荷雅致詞時提到，瑞典與台灣有長期的全方位合作關係，尤其是SSF與國科會的科技合作研究受到高度肯定。近期瑞典駐台辦事處與台灣教育部正討論互設獎學金的合作制度，積極推動台瑞雙邊人才培育及交流。

研討會集結2020至2025年台瑞合作計畫之台灣與瑞典計畫主持人，及其核心研究團隊成員，研究主題涵蓋GaN高頻與高功率元件(HEMT)、固態無陽極鋰電池、二維量子光電元件、真空電子晶片技術、Beyond-5G天線技術，以及CMOS奈米孔生物感測等前瞻研究主題，透過成果發表與深度討論，促進跨領域整合與技術突破。

台科大永續電化學能源發展中心國家講座教授黃炳照整合校內不同專長學者，與瑞典世界級研究機構Uppsala University團隊，共同合作專注於發展固態高分子電解質無陽極電池，5年合作期間發表20篇高品質期刊論文，並建立多項臨場影像光譜與理論計算技術平台，對未來持續合作奠定良好基礎。

除成果交流外，研討會亦特別規劃博士生與年輕學者交流場次，以及產學合作與研究成果產業化專題討論，期望將雙邊合作成果進一步延伸至人才培育、產業鏈結與長期制度化合作機制，全面提升台灣在國際科研網絡中的關鍵地位。

