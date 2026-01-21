即時中心／高睿鴻報導

電網建設與供電穩定、區域發展息息相關，因此，台電近年持續推動環島電網串連，透過區域間相互支援，提升供電韌性。不過，東部地區面臨地理環境條件限制，導致建設困難；為此，台電今（21）日承諾，正積極研議與交通部合作，將電網納入「蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）」共構設計，藉此完成環島電網，提升東部電網韌性。

台電說明，目前花蓮地區供電，以橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路為主；而該工程能順利完成並穩定運轉，關鍵在於，台電與農業部林業及自然保育署（林保署）的緊密協作。

據悉，新東西線途經崇山峻嶺，施工與維護工作，須高度依賴丹大林道等既設聯外道路。然而，丹大林道常因天災土石坍方受損、入口的孫海橋也曾因風災毀損，嚴重影響台電人員進入山區執行電網維護任務。但台電說，透過與林保署的協調合作，共同投入道路修繕與維護，如今成功整合道路與電網維護工作，展現跨部會合作的實質成果。

快新聞／厲害！台灣環島電網快完成了 台電「蘇花安計畫」盼鋪平最後一哩路

目前花蓮地區供電以橫貫中央山脈的「新東西線」高壓輸電線路為主，若能推動「蘇花安」電網共構，將提升花東電網韌性。圖為新東西線。（圖／台電提供）

台電也指出，除了透過新東西線融通東西電力，另為強化東部電網因應極端氣候的韌性，台電積極推動環島電網串連；不過，目前花蓮和平以南，因地形與環境條件限制，最後48公里尚未完整銜接。而台電過去也曾規劃「和工—鳳林」輸電線計畫，惟卻因行經太魯閣國家公園、當地山勢陡峭，難以尋得適當地點建設電塔。

但台電表示，正逢交通部將推動蘇花安計畫，若能將地下纜線與隧道共構，可解決目前困境，除有效利用國土資源，完成後可提升供電穩定，降低花蓮地區大停電風險。為此，感謝行政院政務委員陳金德特別召開跨部會會議研商，台電盼藉由跨部會共同合作，促成蘇花安工程結合電網規劃，補齊環島電網最後一哩，提升花東電網韌性。

原文出處：快新聞／台灣環島電網最後一哩路 台電研議電網納入「蘇花安計畫」共構

