台灣環評制度改革倡議 張景森：科學分析、標準治理

前政務委員張景森。 圖：取自臉書

[Newtalk新聞] 針對從光電案場到各項重大開發，「要不要環評」的爭議一再延燒。前政務委員張景森表示，各方將保護環境的責任全丟給環評把關，然而，以他數十年經驗來看，這套環評制度的效率與效益都值得懷疑，它更像是一個徒增時間與金錢成本的卡關機制。

問題的根源，在於整個環評體系的前端報告造假、後端權責混淆，導致科學被政治吞噬。

張景森在其臉書提出三點分析：

一、 前端失靈：顧問業淪為「過關報告生產線」

保護環境的關鍵，在於開發者應在規劃階段就將環境衝擊降到最低，並採取符合國家標準的設計與管理措施。環境影響分析（EIA）本該是協助開發者優化開發案的專業工具。

但我們的現況是：環境顧問公司主要的精力與經費都放在製作那份「只求通過審核」的報告文件上。

它們的利潤來自於如何用最便宜的成本寫出報告，而不是真正協助業主改善開發內容。因此，能存活下來的顧問公司，往往是「關係好能通過報告」的公司，而非最專業的公司。

前端已經是份缺乏誠意保護環境的報告，後端的審查自然難以有效把關。

二、 後端擴權：環評會僭越各部會職能

開發案有明確的目的事業主管機關（如經濟部、交通部），負責依據各自的法規標準進行審核與准駁。環境影響只是其中一環。

但當前環評機制卻嚴重擴權：

1） 審查範疇無限擴大： 環評委員會的審查項目範圍常常沒有一定，甚至「飛象過河」，侵犯其它主管機關的專業審查。這不僅造成重複審查的冗長浪費，更是僭越職權，以「環境」之名，行跨部會決策之實。很多顯無環境影響疑慮的案子，也浪費冗長的時間、金錢來做環評。

2） 政治責任轉嫁：由於環評會的擴權，其他部會也樂得將自己應負的審核責任丟給環評。這使得環評委員會成了各方利益角力的平台，取代國發會、行政院的跨部會決策功能。然而，這些兼職的專家委員，既缺乏跨部會決策的權責與資格，又不必為審查錯誤承擔責任。

這種運作模式讓開發者對環評充滿恐懼。環評已走樣，不是科學判定的場所，而是製造不確定性的政治機制。不是用科學保護環境，而是用票數准否開發。

三、 解決之道：權責相符、科學分析、標準治理

台灣環評制度要恢復功能，必須權責相符，回歸科學分析、標準治理。

環評就是評估開發案的環境影響，這是科學問題。目的在搞清楚一個開發案的環境影響有多大？有沒有符合國家的環境標準？這是一個客觀的評估，需要的是科學分析，不是委員會的表決。應該把環評審查跟開發許可分開，開發決定應該由可負責任的機關來決定。

1）開發許可權限回歸各目的事業主管部會： 環評委員會的職權應明確限縮為「有關於環境影響的科學技術審查」。將「開發許可」的行政決策權責回歸各目的事業主管部會承擔。

2）建立常設環境影響評估報告審查中心：

目前委員會的運作是有權力無責任、無能量、甚至於都湊不出時間來開會。2千多塊的出席費，難以期待高品質的審查，兼職委員無法全年無休開會，所以審查過程冗長。本人建議成立隸屬於環境部的「環境影響評估審查中心」（或類似單位），配置專職、獨立的技術幕僚，負責報告書的技術審查。這些常設單位會受到監督，需對審查負責，效率也遠高於兼職委員的零碎會議。

3）透明公開的環境標準：環境部應與各目的事業主管機關事先協商，明定各項開發許可中的環境標準。公開透明的環境基準，可以讓開發者有所依循，減少個案審查時任意裁量的空間與不確定性。

4)管理環評的顧問業： 環境部應負責建立環評顧問公司的認證、評鑑與淘汰制度，對報告造假、數據隱匿者施以重罰與禁業處分，迫使顧問業從「陪演」轉向真正的環境技術服務。

環評改革的目標，不是政治表決，而是用科學算清楚影響，讓政府在資訊充分下做出負責任的行政決策。台灣環評，刻不容緩。

針對他提出這篇環保改革倡議，他特別表示將此篇文章，用來悼念他的忘年好友，環保先鋒也曾是環保署長、駐英代表林俊義。

