台灣甘藷聯盟台南萬人焢窯 1.1萬名親子熱情參與

台灣甘藷產業策略聯盟舉辦豐年季活動，推出萬人焢窯，挑戰世界紀錄。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣甘藷產業策略聯盟今天的豐年季活動，以萬人焢窯為主題，除重溫兒時的田野樂趣外，更挑戰最多人同時窯烤地瓜的世界紀錄，大小朋友熱情相挺，統計結果出爐，同場共堆砌出多達945座土窯，1.1萬名親子一起參與，盛況空前，將向相關單位提出申請認證。

已是國內重要替代糧食作物之一的番薯，深受各界喜愛，今天的甘藷豐年季活動在台南新化果菜市場舉行，重頭戲為萬人焢窯，開放報名後迴響熱烈，人數不斷增加，最後多達近千組。

出席開幕典禮的農糧署主任秘書陳立儀表示，台灣每年進口雜糧約300公噸，國內自給率雖僅6%，但甘藷佔了4成，重要性可見一斑，目前栽種面積也增加至上萬公頃，逐漸受到歡迎。

陳立儀認為，透趣味性的焢窯嘉年華來匯聚人潮，藉此推廣甘藷在食用上的多元開發，頗具創意。

現場土窯陸續堆砌出來後，畫面壯觀，大人開始升火，放入蛋、番薯、玉米、雞肉、香腸等食材，香氣四溢，從產地到餐桌，親子們有了最直接的體驗。

台灣甘藷產業策略聯盟總召邱木城感謝農民不畏氣候變遷的嚴厲挑戰，辛苦培育出優質的番薯，讓大家可以享用到本土地瓜的好味道。

台灣甘藷產業策略聯盟的萬人焢窯嘉年華活動，深受大小朋友喜愛。(記者吳俊鋒攝)

台灣甘藷產業策略聯盟舉辦豐年季活動，推出萬人焢窯，熱鬧開幕。(記者吳俊鋒攝)

台灣甘藷產業策略聯盟推出萬人焢窯嘉年華活動，挑戰世界紀錄。(記者吳俊鋒攝)

參加者合力堆砌土窯，享受烤地瓜等食材的美味。(記者吳俊鋒攝)

