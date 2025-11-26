台灣甜美議員超市掃貨挺日海產 日網暴動狂讚「好可愛」一夕爆紅

林亮君響應聲援日本，到超市採購干貝表達支持。（翻攝臉書粉專林亮君）

日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中方制裁，中國大動作宣布暫停進口日本水產品，面對盟友遭遇困境，總統賴清德在禁令發布不久，在社群分享自己的午餐菜單，以實際品嘗壽司和味噌湯力挺日本海產。許多台灣民眾也自發加入聲援浪潮，其中台北市議員林亮君的行動更是引發日本社群關注，一夕爆紅。

台北市議員林亮君以行動響應總統賴清德的力挺日本行列，在社群平台貼文宣示：「今天吃這個！賴桑推薦！生食級干貝！台日友好！！！」她跑去超市，大肆採購日本進口海鮮以示支持，帶著甜美的笑容與印有Q版賴總統肖像的價目牌合影。

日本組織「世界蒙古人聯盟」很快在X社群網站轉發林亮君的貼文，並藉此調侃譏諷日本政壇：「台灣年輕的議員在幫忙推銷日本海產，反觀日本那些年長的議員，卻還在議會裡呼呼大睡。」

林亮君力挺日本的貼文在日本社群爆紅，不少網友大讚她長得可愛。（翻攝臉書粉專林亮君）

這則聲援貼文的傳播速度超乎預期，點閱率突破72萬大關，獲得超過6萬人點讚，並瘋狂轉發6400次。林亮君的甜美形象意外引爆日本社群，不少人大讚「台灣的議員好可愛啊」「乍一看，還以為是榮倉奈奈，結果竟然是政治人物，好可愛！」「她的臉好可愛，簡直無法集中注意力」；日本網友更是對台日友好情誼表達誠摯的感謝，「謝謝！我好愛台灣！ 」「謝謝台灣議員，我一定會報答你們的恩情。希望我們與台灣的友誼能夠永遠延續下去」「謝謝！歡迎來日本！下次旅行也打算去台灣！」這波聲援日本行動成功在網上創造話題性，並贏得日本網友的廣大好感。

