台灣生命永續經營協會台南成立

第一個以「生命永續經營」為核心理念的公益性社會團體─台灣生命永續經營協會，甫在台南成立。(協會提供)

記者姚正玉∕台南報導

第一個以「生命永續經營」為核心理念的公益性社會團體─台灣生命永續經營協會甫在台南成立，十一月二十三日下午舉辦首場專題講座，邀請國際知名生死學教授慧開法師與安寧療護之母趙可式教授進行世紀對談，由於機會難得，有興趣民眾可上網報名參加。

以推動「善終關懷」為宗旨的「台灣生命永續經營協會」十月十九日於台南成立，由佛光山副住持慧開法師擔任榮譽理事長，在首任理事長台大教授陳開憲號召下，集結學術界、法律界、會計界及預防醫學等各領域專業人士，共同為台灣高齡社會的善終關懷揭開新頁。

協會表示，面對台灣社會快速高齡化的趨勢，協會應運而生，致力於推廣健康養老與自然善終的理念，尤其死亡是每個人必經的課題，如何協助社會大眾以正面、健康的態度面對生命的終點，是當代社會不可迴避的重要議題。

協會成立特別邀請慧開法師進行「生命永續的經營」專題講座，深入探討如何透過正確的生死觀，讓每個人都能為自己的一期生命畫下圓滿句點。

協會表示，十一月二十三日首場專題講座，由國際知名生死學教授慧開法師與安寧療護之母趙可式教授進行世紀對談，欲報名請至<https://forms.gle/y4k3o49oguoHRVTY9>報名，台灣生命永續經營協會聯絡信箱r2204893@gmail.com