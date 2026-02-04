台灣生技公司攜手貝里斯 推全球首創馬尾藻發電計畫

金屬工業研究發展中心代表王詩清指出，「如何在前段就是收集這些，怎麼把它收集起來，這個回收系統也需要非常在地的人力投入；第2個就是在中段回收回來的馬尾藻，如何把它建置成一顆一顆的燃料棒，後段就是把這些燃料燃燒發電來使用。」

4日上午由貝里斯大使館、台灣金屬工業研究發展中心以及海洋福星生物科技公司3方正式簽署合作意向書，宣示啟動示範計畫，包括推動馬尾藻資源化發電專案與跨國綠能人才培育落地。主辦單位表示，這是全球首創將馬尾藻轉化為發電燃料的綠能計畫案。