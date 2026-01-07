台灣生技產業蓄勢待發 290個醫療團隊通過SNQ服務類認證

第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ國家品質標章」今天（7）舉辦頒獎典禮。立法院長韓國瑜致詞表示，我們長期忽略台灣有這麼多蓄勢待發、可以迎頭趕上的產業，例如生技長期被忽略而走不出國門，實在太可惜，希望跟大家一起來思考、共同努力，營造更棒的另一個台灣之光。

本屆國家生技醫療品質獎服務類不僅有 290 個團隊通過嚴格認證，更在激烈評選中誕生6銀、12銅的頂尖團隊。SNQ國家品質標章總召集人陳維昭表示，今年獲獎團隊共參與5項國際治療指引、3項臨床證據影響國際準則，並有3項成果獲世界衛生組織等國際機構採用並納入醫學教科書，實質以台灣經驗，影響全球醫療照護模式。

本屆獲得銀獎的團隊中，台北榮總針對2年內復發率幾近100％的惡性腦瘤，推動硼中子捕獲治療（BNCT），治療量領先全球，吸引14國病患跨海求醫，論文獲得國際原子能總署（IAEA）BNCT 指引引用；台北慈濟醫院研發全球首創以超音波導引方式結合創新器械，進行微創阿基里斯腱斷裂縫合手術，將傷口縮至全球最小的0.8公分、併發症降至0.9％、成功率達99％。

今年銅獎團隊則有林口長庚醫院，結合「清醒開顱」與獨創「聚焦超音波」技術，突破血腦屏障，腦瘤患者中位存活期延長1.5倍；台北榮總以複雜腎癌「切除邊緣100％乾淨」世界第一紀錄，達文西腎臟切除手術量全國第一，五年存活率高達98.6％。

高雄長庚則推動微創器官保留，導入消融技術，改變傳統甲狀腺、腮腺與副甲狀腺的手術方式，免切除器官、不必終身服藥，也將顏面神經麻痺與聲帶受損風險降至 0％；台北榮總運用AI腦影像分析技術，將精神疾病轉化為「客觀可視化」數據，準確率達91.7％。

韓國瑜致詞時表示，「再生醫療雙法」今年正式上路，象徵台灣生技醫療邁入新的階段，政府有責任在不同產業開拓高速公路，如果說台積電、半導體是台灣之光，醫療跟生技更是台灣之光。我們有太多的注意力都在半導體，忽略掉台灣還有這麼多蓄勢待發、可以迎頭趕上的產業，就像我們的生技，長期都被忽略、走不出國門，這實在是太可惜。

陳維昭指出，SNQ的下一個重要階段，將聚焦於走向國際、深化國際連結。去年12月，SNQ已正式與ICHOM國際健康成果衡量聯盟簽署策略合作協議，將這項台灣原創的認證制度，與國際通用的臨床成果指標進行連結。未來SNQ 也將持續透過制度對接、平台建構與國際合作，推進台灣醫療在國際舞台上的能見度與實質參與。

共同召集人張德明則宣布，SNQ將籌組「國際認證委員會」。過去28年SNQ在醫療服務領域累積了超過3500項申請，其中更有40組團隊達到國際領先、96組團隊引領亞太進展。

張德明強調SNQ下一階段的兩大核心任務，一是讓國際認識並採認這套台灣原創的品質制度，深化與國際評比機構的合作、推動制度對接；二是搭建台灣醫療的國際平台，將SNQ選出的優秀成果與數據進行系統化呈現，讓國際組織可以一站總覽台灣各醫院的臨床成果、客觀指標與國際定位。

