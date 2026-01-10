台灣生育率全球吊車尾！避免國安危機 王世堅喊「坐月子也能抵稅」

財經中心／師瑞德報導

立委王世堅再拋震撼彈！直指台灣生育率0.87全球墊底是最大國安危機，疾呼「月子中心費用」應列舉扣除額，減輕父母負擔。針對「洗產地」檢舉掛蛋，他痛批要民眾提供身分證太離譜，「民眾非情報員」，應簡化門檻。此外，面對傳產寒冬，他要求公股銀行絕不能「雨天收傘」，應給予寬限補助。（圖／記者劉秀敏攝影）



「阿堅一直強調，台灣最嚴峻的國安問題就是少子化！」民進黨立委王世堅日前在臉書發文，語重心長地點出台灣面臨的困境。根據最新國際調查，台灣在227個國家與地區中，生育率竟是全球最低，平均每位女性只生0.87個小朋友。面對這項「國安危機」，王世堅不改大砲性格，直接向財政部拋出具體解方：婦女產後在月子中心的支出，應該要能被認列在綜合所得稅的列舉扣除額中！

月子中心是醫療一環 王世堅：別讓媽媽不敢生

王世堅指出，這0.87的數據只有其他國家的一半，甚至比同樣偏低的日本、新加坡還要少，讓人看了怵目驚心。他認為，坐月子不只是傳統習俗，更是生育的重要一環，產後出血、傷口復原絕對屬於「醫療」範疇。良好的產後照護能讓女性順利重返職場，也才更有意願去生第二胎、第三胎。他強烈建議財政部能將此納入考量，為國家少子化問題多盡一份心力，別讓高昂的月子費用成為壓垮年輕父母的最後一根稻草。

抓洗產地竟要「身分證」？轟財部：民眾又不是情報員

除了少子化，王世堅也對政府查核「洗產地」的成效相當不滿。他發現，雖然政府宣稱有精進措施並提高檢舉獎金，但去年的檢舉件數竟然是「零」。王世堅深入了解後發現，原來是檢舉門檻高得離譜，竟然要求民眾提供被檢舉人的身分證字號、護照號碼，甚至是公司統編。

「民眾並不是情報員，哪能掌握這麼多細節？」王世堅忍不住開酸，只要熱心民眾能具體講出是哪家公司，剩下的資料，擁有公權力的政府自然有能力去查核。他呼籲相關單位應簡化程序，不要讓繁瑣的門檻擋住了大家共同守護MIT招牌的美意。

傳產陷寒冬 求公股銀「別雨天收傘」

最後，王世堅也為基層傳統產業請命。雖然去年台灣經濟成長率高達7.37%，人均GDP也突破4萬美元，但許多百姓的感受卻是「看得到吃不到」。他指出，當資通、高科技產業表現亮眼時，機械、金屬、化學、食品等傳產卻正在走下坡。

王世堅特別交代財政部，對於表現良好的傳產公司，應減少不必要的查稅騷擾；而對於受國際關稅打擊、正遇到困難的業者，公股行庫絕對不能「雨天收傘」，必須在資金與貸款上給予溫暖的優惠與補助。「要陪大家度過難關，讓經濟的果實能夠擴大到更多的產業，而不是只有少數人獨享。」王世堅這番話，道出了許多中小企業主最深沈的無奈與期盼。

