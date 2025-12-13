台灣生育率創新低！呈生不如死人口結構 全球首富馬斯克「一語」曝擔憂

台灣生育率創新低！正式進入「生不如死」的人口結構，連全球首富馬斯克也「一語」曝擔憂。示意圖／取自pixabay

晚婚、不婚、育兒成本高漲與職場壓力等因素影響，少子化趨勢加劇！台灣生育率又創新低，11月新生兒只有7946人，不僅外媒報導，就連全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也轉發文章表達擔憂。

11月全台新生兒人數僅7946人

根據內政部本月10日公布的最新資料，11月全台新生兒人數僅有7946人，較10月的9458人減少1512人，年減幅更高達36.72％。以縣市別來看，出生率最高的前3名依序為雲林縣、台東縣與新竹市；最低的則是連江縣、基隆市及嘉義縣。

整體而言，2025年1月至11月全台累計出生人數僅9萬8785人，遠低於2024年同期的13萬4856人，幾乎可確定全年出生數將較去年至少減少2萬人以上。

馬斯克憂：人口崩潰趨勢仍在加速

少子化問題引發全球關注，特斯拉執行長馬斯克12日也在社群平台X轉發一篇探討台灣低出生率的文章，該文指出，台灣出生率已連續23個月下滑，11月死亡人數幾乎是新生兒的2倍，生育率更落居全球後段班，該文文末更警告「沒有新生命，就不會有文明」。

對此，長馬斯直言「人口崩潰趨勢仍在加速（Population collapse continues to accelerate）」，引發網友熱議，也讓台灣少子化危機再度成為國際焦點。

台灣新生兒11月僅有7946人。示意圖／取自pixabay

台灣進入「生不如死」的人口結構 人口減少速度比預期快

國家發展委員會先前即警示，台灣自2023年起正式進入「生不如死」的人口結構，人口減少速度快於原先預期，總人口跌破2000萬人的時間點，已由原估的2052年提前至2049年，至2070年更可能下探至約1500萬人。

BBC分析「少子化」原因 高房價、低薪、年輕人婚育觀念改變成關鍵

美國健康計量評估研究中心也指出，儘管全球普遍面臨生育率下滑，台灣卻名列倒數梯隊，推估至2050年生育率排名恐滑落至全球倒數第3。台灣少子化問題長期備受關注，英國媒體《BBC》也曾專文分析指出，高房價、低薪資、工時過長、年輕世代婚育觀念改變，以及社會結構與性別角色期待等多重因素交織，皆是導致台灣生育率屢創新低的重要原因。



