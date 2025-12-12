台灣生育率創新低...馬斯克也關注 分享後感嘆吐一句

台灣生育率再創新低，就連馬斯克也關注，在X上分享了相關文章。（圖：shutterstock／達志）

台灣生育率再創新低，今年11月新生兒僅剩7946人，相比去年同期少了4611人，2025年新生兒總數甚至不到10萬人，不僅外媒報導，就連特斯拉創辦人馬斯克也關注，分享該篇新聞，並示警人口崩潰趨勢仍在加速。

根據內政部本月10日最新統計，11月新生兒僅7946人，比上個月的9458人少了1512人，與去年同期相比更大幅減少36.72％，出生率最高的前3名為雲林縣、台東縣及新竹市，最低的前3名則是連江縣、基隆市及嘉義縣。不僅如此，今年1至11月全台出生人數僅9萬8785人，相較去年13萬4856人，可以確定至少會比去年少2萬人以上。

少子化問題全球關注，馬斯克12日也在X上分享了一篇探討台灣出生率低的問題，表示人口崩潰趨勢仍在加速。該篇文章提到，台灣出生率已經連續23個月下滑，死亡人數幾乎是新生兒的2倍，生育率已成為全球最低梯隊，「沒有新生命，不會有文明」。

國家發展委員會去年也曾估計，台灣自2023年起進入「生不如死」階段，且比預期要快速，原先預估2052年總人口恐跌破2000萬人的時程，也提前到2049年，到了2070年甚至將跌至1500萬人左右。美國健康計量評估研究中心也指出，全球生育率低落，但台灣屬於倒數梯隊，預估到了2050年，台灣的生育率排行將成為全球倒數第三名。

