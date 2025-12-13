台灣生育率創新低 馬斯克發文示警：人口加速崩跌

台灣生育率長年低迷，今年11月新生兒僅剩7946人，再創新低，相關議題被外媒報導，就連全球首富、特斯拉創辦人馬斯克也關注此事並轉發報導。

台灣生育率長年低迷，今年11月新生兒僅剩7946人。（示意圖／unsplash）

馬斯克於昨（12日）在X平台轉發一篇外媒報導台灣生育率長年低迷的文章，馬斯克於貼文寫道：「人口持續加速崩潰」。

該篇外媒報導指出，台灣出生率顯示已連續23個月下滑，死亡人數幾乎是新生兒的兩倍，生育率已成為全球最低之列，報導更直言「沒有新生命，不會有文明」。

廣告 廣告

根據內政部公布最新統計，今年1至11月全台出生人數僅9萬8785人，11月新生兒僅7946人，比10月的9458人再減少1512人，較去年同期大減36.72%。我國自2021年2月起死亡人數便已超過出生人數，人口持續負成長。相較台灣出生人口數最高峰的民國52年有42萬多人，去年已跌落至13萬4856人，今年更預估無法突破12萬，人口老年化趨勢非常明顯。

延伸閱讀

台積電又被要求加碼！追加到2000億 專家憂心示警

博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%

墨西哥高關稅衝擊恐破200億美元？政院經貿辦回應了