台灣生育率居全球後段班 馬斯克關注轉發貼文喊：人口數持續加速崩跌

台灣生育率不斷探低，就連全球首富馬斯克（Elon Musk）也關注，在個人社群平台上轉發談論台灣人口危機的文章，並寫下「人口數持續加速崩跌」，該文章還提到，台灣死亡人數幾乎為出生人數的兩倍，目前台灣生育率落居全球後段班，文章最後更直言「沒有新生兒、就沒有文明」。

台灣新生兒人數越來越少，低生育率引發憂慮，更引起國際關注，就連全球首富馬斯克也在社群媒體X平台上發聲，他轉發一篇談論人口危機的貼文，寫下 「人口數持續加速崩跌」，而這篇文章內容不僅有台灣國旗飄揚的畫面，還提到台灣生育率持續下降，逼近歷史新低。

馬斯克示警「人口數持續加速崩跌」。圖／翻攝自X@elonmusk

在高房價、低薪、婚育觀念轉變下，台灣生育率不斷探低，11月數據顯示，台灣總人口已連續23個月呈現負成長，死亡人數幾乎為出生人數的兩倍，目前台灣生育率落居全球後段班，文章最後更直言「沒有新生兒、就沒有文明」。

根據內政部統計，今年11月新生兒僅有7946人，年減36.7%，同時11月死亡人數為1.4萬人，年自然增加率千分之-3.56，人口已經是連續59個月出現「生不如死」的現象。專家指出，台灣生育率低迷，除了外在環境壓力，也和世代主流價值觀改變有關，如何重拾年輕人對婚育的信心，成為台灣社會必須面對的課題。

