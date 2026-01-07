台灣產業及軍公教薪資結構與人力配備轉型



A.台灣產業及軍公教薪資結構與人力配備轉型

壹、 從「廉價人力」轉向「高價值人才」的戰略轉捩點

台灣長期以來面臨「低薪、高工時、人才外流」的結構性困局。進入 2026 年，隨著人工智慧（AI）全面導入生產力、全球供應鏈重組及少子化導致的勞動力短缺，過去微幅調薪的「補償式」邏輯已無法因應國際競爭。

薪資不應僅視為經營成本，而應被視為「國力投資」。為實現與國際水準接軌，我們必須打破「齊頭式平等」，轉向「績效與國際價值雙導向」的薪資體系。

貳、 台灣現狀評估與國際基準對照

一、 公教人員：低起薪與僵化晉升

目前的軍公教薪資雖有定期調整，但仍落後於通膨速度與民間科技業。相較於新加坡及歐盟國家，台灣公職人員的「彈性獎金」與「績效連結」比例極低，導致優秀人才流向外企。

二、 民間產業：結構性兩極化

高科技產業（如半導體）薪資已具國際競爭力，但傳統製造業與服務業（佔就業人口 70%）仍陷於毛利陷阱。若不進行結構性調整，台灣將面臨嚴重的社會不均。

參、 開創性方案：三位一體的薪資與人力配備改革

以下四大核心策略，旨在 2030 年前讓台灣平均薪資水準達到經合組織（OECD）國家之中位數。

第一階段：公部門領頭，實施「精實彈性薪俸計畫」

人力配備精簡化（Lean Government）：

透過 AI 流程自動化取代 30% 的行政庶務工作，縮減冗員。

將省下的預算轉化為「專業人才加給」，針對資安、數據分析、法律科技等關鍵職位，提供與市場接軌的「市場競爭力加給」。

績效掛鉤實質化：

廢除年資制加薪，改採「目標管理（MOKR）」導向。績效優異者，年度獎金應不設上限，拉開與平庸者的薪資差距。

第二階段：建立「產業薪資國際化」配套政策

人才賦稅優惠：

企業若給予員工薪資超過該產業國際中位數（如參考 Glassdoor 或 LinkedIn 數據），其多出之薪資成本可享 200% 的研發抵減額度。

數位游牧與國際協作：

推動「跨國遠距職務」免徵部分綜所稅，鼓勵台灣人才留在本土領取國際薪資，藉此帶動國內消費與高端服務業發展。

第三階段：軍人與基層勞工的「保障與升級」

國軍專業化：

將軍隊轉型為技術密集型組織，軍人薪資應包含「技術轉銜津貼」，退役後直接與高科技產業接軌，確保軍職是具備職涯前景的高薪選擇。

服務業 AI 轉型津貼：

針對面臨低薪困境的服務業，政府補助企業導入 AI 設備，提高人均產值，並要求企業將提升產值的利潤以一定比例回饋於員工底薪。

肆、 預期目標與財務影響評估

本方案預計在五年內達成以下目標：

公職吸引力提升： 具國際專業背景之碩博士報考公職人數增加 50%。

薪資中位數提升： 全國實質薪資中位數年均成長率由 1.5% 提高至 4.5%。

人才回流： 吸引 10 萬名具備國際視野的台籍人才回台就業。

伍、 結論：打造具韌性的薪資生態系

薪資改革不是單純的數字遊戲，而是國家競爭力的展現。必須以「敢於投資人才」的勇氣，打破低薪循環。

行動呼籲：

建請行政院與相關部會成立「國家薪資競爭力委員會」，立刻啟動薪資結構與國際標竿的實態調查，並於下半年度編列試辦預算。



B.傳統產業低附加價值的結構陷阱」以及「軍公教體系的人才僵化與鎖定效應」，身為國家人才管理的制高點，必須跳脫傳統「調薪水、發補貼」的消極思維，改以「勞動力資產重組」與「國家級轉型補償」為核心，提出更激進且具備可操作性的解方。

以下是針對這兩大問題的開創性方案：

一、 針對傳產：實施「數位獵殺與價值躍遷計畫」 (Value-Leap Program)

傳產之所以付不起高薪，是因為其產品或服務處於全球供應鏈的最底端。政府不應再補貼「存續」，而應補貼「變革」。

1.「人才租賃」折抵稅負：

政府成立「國家級高階人才庫」，由政府出資 40%，鼓勵傳產聘僱具備 AI、跨國行銷或綠能轉型背景的專家。這些專家不只是員工，而是「轉型推手」。

目標：透過人才的移入，強行改變傳產的產品結構（從代工轉向自有品牌、從零件轉向系統整合），當毛利率從 3% 升至 15% 時，高薪才有底氣。

勞動生產力自動化「強制分紅制」：

政府提供低利貸款與補助協助傳產導入自動化。但關鍵條件是：因自動化而節省的人力成本，其中 30% 必須強制回饋於留任員工的薪資加給，剩餘則用於企業再投資。

效果：解決傳產「低效人力依賴」，讓留下來的人變成「設備操作工程師」而非「體力勞動者」，薪資與產值同步躍升。

產業整併與「精實退出」機制：

針對產值過低且無轉型意願的傳產，政府不再紓困。改為提供「轉業獎勵金」，鼓勵該產業的人力向新興產業（如長照科技、精準農業、太空產業）流動，打破低薪勞動力被困在夕陽產業的困局。

二、 針對軍公教：推動「公私部門人才雙向流動門檻拆除計畫」

目前的保障機制反而變成了「人才的黃金牢籠」，導致大量優秀行政人才無法流向市場創造更高價值。

「職涯中斷與重返」保障機制（Career Sabbatical）：

方案：允許軍公教人員在職期間，申請 2 至 3 年的「不給薪、保年資」留職停薪進入民間產業任職。

目的：若人才在民間發展得更好，則可選擇自願離職（保留比例年金），將職缺釋放給更年輕的人力；若回流公部門，則帶回市場的效率與技術。這能解決「鎖定效應」，讓公職不再是終身禁錮。

年金可攜化與「勞公保點數轉換」：

推動「跨制度年金轉換」。公務員轉任民間，其過去的公保年資可等值轉換為勞退帳戶中的基金或特定積點。

效果：消除公務員因「擔心退休金領不到」而不敢離職的心理障礙，促使高價值人才流動至最能發揮競爭力的地方（如科技法規專家轉任企業合規官）。

「專案領袖」薪資脫鉤制：

考試院應修法，允許公部門針對「具有高度外部競爭力」的職位（如國安數據分析官、外交談判官、公共工程PM），直接採用民間薪資水準（Market Rate）聘任，不受現行俸給法職等限制。

這能讓公部門「由內而外」地與國際薪資接軌，並激發內部公務人員主動進修以爭取高薪職位。

三、 跨領域整合：建立「國家勞動力彈性銀行」 (National Talent Bank)

為了讓上述兩者有效轉換，政府需扮演「轉型橋樑」：

技能再造券（Reskilling Voucher）： 針對傳產轉型者與欲轉職的公務員，提供價值 20 萬元的「未來技能培訓券」，專門用於攻讀數據科學、國際併購、ESG 治理等具備國際高薪潛力的證照或學位。

稅務激勵： 凡企業雇用從公部門或低薪傳產「轉型成功」的勞工，並給予高於原薪資 1.5 倍的薪資，政府對該企業的新增薪資部分，給予三年的所得稅全額免徵。

結語：2026 年的國力新視野

台灣不缺人才，缺的是「移動的勇氣」與「轉型的機制」。我們必須將公務體系的「穩」與民間產業的「動」重新配置。透過本方案，我們預計將公務體系轉變為「人才培育中心」而非「人才停機坪」，並將傳產轉型為「高技術應用場域」。當人才不再被舊有制度鎖定，薪資自然會隨著價值的流動而達到國際水準。



C.「2026台灣全體系社會保險與薪資結構大整合計畫」。

核心邏輯在於：若要解決低薪與人才僵化，必須先拆除「不同職業別」之間的保險與年金高牆。 當國民年金、勞保、公教保之間的轉換不再有損失，人才才能像「活水」一樣流向高價值產業。

壹、 核心目標：建立「可攜式國家退休帳戶」 (Portable National Pension)

目前的年金制度（公保、勞保、國保）將人民鎖死在特定身分。傳產勞工怕失業、公務員怕丟退休金、自由職業者只有微薄國保。我們提出將三者整合為「基礎年金 + 職業儲蓄」的二層架構。

一、 第一層：全民基礎年金 (Universal Basic Pension)

整合國保、勞保基礎部分、公保基礎部分： 不論職業，只要是國民，在 2026 年後一律適用統一的基礎年金。

財務來源： 由原有的保費收入與國家稅收（加徵「數位轉型稅」或「碳費分紅」）共同支撐。

效應： 消除傳產勞工與軍公教在「生存保障」上的心理恐懼差，讓人才敢於跨界流動。

二、 第二層：個人帳戶式職業儲蓄 (Personal Defined Contribution)

年金可攜化： 建立個人終身帳戶。公務員轉職到傳產，其帳戶隨人走；傳產勞工創業轉為國保，帳戶亦隨人走。

提撥彈性化： 雇主提撥比例與薪資掛鉤，並鼓勵高產值產業（如科技業、轉型後的傳產）提高提撥率，作為爭取人才的誘因。

貳、 針對「傳產低薪」與「公教僵化」的具體聯動解方

方案 A：傳產「以年金換轉型」優惠 (The Pension-Pivot Incentive)

政府代付保費： 凡傳統產業投入數位轉型或節能設備，且員工平均薪資成長 5% 以上者，政府在三年內代付其雇主應提撥之 2% 職業儲蓄金。

人才跨域津貼： 鼓勵高科技人才「降臨」傳產輔導轉型。其年金帳戶由政府給予「雙倍點數」累積，縮短其退休年資限制。

結果： 降低傳產轉型期的成本壓力，並讓高產值人才願意進入傳產，直接拉高該產業的平均薪資與價值。

方案 B：公教人員「轉職保險金」與「年金保留制」

離職年金結轉機制： 修改公務人員退休資遣撫卹法，允許 2026 年後離職的公教人員，將其公保年資等值結轉進入「個人帳戶」。

轉職緩衝金： 針對欲前往傳產從事技術轉型、或自行創業的公教人員，提供一筆「數位轉型創業貸款」或「職涯轉換津貼」，並由政府負擔其轉職第一年的職業儲蓄提撥。

結果： 鼓勵不適應公部門或具有高階技術的官員流向民間，活化民間企業的行政效率與法規接軌能力，同時騰出公職缺口引進 AI 世代人才。

參、 執行配套：大數據薪資監控與國際接軌

薪資透明化與國際標竿對標

建立國家薪資大數據平台（參考勞動部勞動力發展署），將各行各業薪資與 OECD 國家同職種進行對比。

強制揭露： 員工人數 50 人以上之企業，需公開薪資中位數與年金提撥率，透過市場壓力促使低薪傳產提升待遇。

稅務改革配合

薪資成長抵稅： 企業調薪幅度超過通膨率部分，可於營所稅中以 150% 扣除。

年金自願提撥免稅： 提高個人自願提撥職業儲蓄的免稅額，鼓勵高薪人才自主規劃退休，減輕國家財政負擔。

肆、 預期效益與總結

透過「年金大整合」與「可攜式帳戶」，我們能達成以下成效：

勞動力活化： 軍公教不再是「死水」，傳產勞工不再是「弱勢」。

薪資水準提升： 預計 2030 年台灣平均薪資將成長 25%，達到國際中等發達國家水準。

社會公平： 透過「基礎年金」保障所有人，透過「職業帳戶」激勵競爭力。

結論： 台灣的薪資問題根源於「制度性鎖定」。唯有拆掉年金的門檻，讓人才敢動、產業敢變，台灣才能真正接軌國際，實現「高薪、高效、高幸福感」的社會轉型。



