台灣產業看清楚！王定宇：韓國示範給台灣看 再縱容藍白惡搞將付慘痛代價

王定宇呼籲台灣產業看清楚！若藍白多數的國會惡意拖延，關稅調回25%，不是民進黨談不好，是藍白在擋路。 圖：金大鈞／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅談判底定，台灣爭取到對等關稅15%以及不疊加最惠國待遇稅率，成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家，國民黨、民眾黨喊話要「嚴格審查」台美關稅。對此，民進黨立委王定宇直言，台灣產業看清楚！若藍白多數的國會惡意拖延，關稅調回25%，不是民進黨談不好，是藍白在擋路。

王定宇27日發文表示，藍白紅網路再怎麼造謠，都無法遮掩台灣對美關稅談判的最惠國成就，萬一立法院阻擋關稅談判結果，15%不疊加變成25%要疊加的慘痛，造謠無法遮掩破局時，傳產界的慘痛，藍白還要擋關稅協議嗎？

他提及，美國總統川普宣布，因為韓國國會延宕，未完成審查美韓關稅協議，要將韓國汽車、木材、製藥等產品關稅從15%提高到25%，而台美關稅談判底定15%後，產業界都肯定談判成果，藍白卻開始造謠、放話要「嚴格審議」。

「韓國直接示範給台灣藍白看：國會擋協議，產業付代價」，王定定痛批，藍白就是要假借監督名義杯葛，他們根本不用否決，只要不排案、不討論，協議就無法生效。他強調，關稅15%不疊加，包括工具機、機械、汽車零組件、自行車、水五金、手工具、塑膠製品、紡織、醫療器材等9大產業都受惠，若再縱容藍白繼續惡搞，台灣廣大的傳統產業勞資雙方都要付出慘痛的代價。

