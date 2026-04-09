台灣田徑公開賽喊卡 李洋盼順利舉辦：輔導田協使用基金預算

2026台灣國際田徑公開賽原定於6月6日、7日登場，賽事也才剛獲世界田徑總會升格為「銀標籤」，但中華田徑協會昨日卻宣布，賽事因預算問題確定取消。運動部長李洋今（9）日赴立院報告備詢，會前受訪時表示，會輔導田協使用基金預算，希望賽事能順利舉辦，不要影響選手權益。至於前（7）日拒收彰化縣長王惠美遞交的文件，他則指出，在無法抽支的部分，確實很難給予補助，這就是運動部現階段會遇到的問題。

李洋表示，去年運動部成立之後就積極跟各協會說，今年有計畫用公務預算去申請，今年也有輔導各協會轉為申請基金預算。他透露，自己也是昨天才知道田協的決定，運動部會積極輔導他們使用基金預算，因為去年跟今年都有編列基金預算在國際賽事這一部分，避免像現在的問題發生。

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李洋提到，今天會去跟田協做輔導，當然還是希望可以將這個比賽辦成，因為這也是台灣國際賽事中一個有積分的比賽，不希望影響到選手的權益。李洋也說，他個人當然希望保障任何一個選手的權益，所以當時在公務預算以及基金預算都有編列，期盼讓原定在台灣舉辦的國際賽事都能順利舉辦。

至於7日沒有接受王惠美縣長的計畫書，是否也是因為預算未通過？李洋坦言，當下自己其實有明確地和縣長表達預算確實沒有過，在設施設備的部分較難給予補助，他也有詢問縣長有無正式發函，如果正式發函運動部都會入案，並依現行狀況研究是否可以進行補助，中央跟地方都很希望能建置更多供民眾使用的場館，來增加運動的可能性。

針對國民黨批評自己「學壞了」，李洋則回應，這就是運動部現階段會遇到的情況，今年只能動支去年體育署的預算，那今年作為運動部，在沒辦法抽支的部分，確實很難給予地方政府補助，這是運動部目前會面臨的問題。

責任編輯／馮康蕙

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