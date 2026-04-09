台灣田徑公開賽因總預算卡關遭取消！他轟：選手努力練習結果比賽被藍白沒收

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台灣田徑公開賽因立院總預算卡關遭取消。 圖：台灣田徑公開賽IG

[Newtalk新聞] 台灣田徑公開賽原訂於今年6月6日、7日在板橋體育館登場，且賽事升格為「銀標籤」賽事。但因立法院總預算一直無法通過，田協今在官網宣布，取消今年賽事。對此，律師林智群感嘆，選手努力練習，爭取亞運積分的，結果比賽被藍白沒收了。

中華民國田徑協會8日在官網宣布，台灣田徑公開賽因故停辦，此田協秘書長王景成透過聲明解釋，今年運動部有編列台灣品牌賽事2.0預算，鼓勵各縣市政府與單項協會舉辦的國際賽事升級，而田協打算將每年舉辦的台灣田徑公開賽升級世界田徑總會銀標籤認證，「由於今年立法院總預算一直無法通過，因此被迫取消今年賽事。」

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這次台灣田徑公開賽將提供B級的世界排名積分，原有望吸引各國好手來台參賽，對地主台灣選手而言，在與頂尖選手同場競技的刺激下，也是拚達標名古屋亞運的最後機會。如此一來，也打亂了原先選手調整的腳步，更因此少掉亞運達標的機會。

律師林智群也提到，「銀標籤」的賽事今年全球僅46場，亞洲僅4場，等級相當於世大運；世界級排名積分，總獎金高達7.5萬美元；世界百大好手齊聚，至少有12項頂尖對決。

他感嘆，台灣選手每天認真練習，難得有機會在家鄉父老面前表現訓練成果，爭取亞運積分的，結果比賽被藍白沒收了。

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