台灣田徑公開賽因總預算未過喊卡 李洋：啟動替代預算盼賽事續辦

2026台灣田徑公開賽傳出因總預算卡關被迫停辦，引發外界關注。運動部長李洋9日赴立法院備詢前受訪表示，已立即啟動運動發展基金預算替代機制，希望協助賽事順利舉辦，避免影響選手積分與參賽權益。他坦言確實認為過去部分補助有浮編，因此上任7個月來推動制度化改革，已為納稅人節省約3億元支出。

立法院教育及文化委員會9日邀請運動部長李洋進行專題報告，針對全民運動推動、學校專項運動發展及運動科學政策等議題備詢。會前李洋接受媒體聯訪，針對原定6月舉辦的台灣田徑公開賽，傳出因總預算未過被迫停辦一事做出回應。

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李洋表示，運動部自去年成立以來即持續輔導各單項協會申請年度計畫，原先透過公務預算支持國際賽事，但在現行預算狀況下，也已積極協助協會轉向運動發展基金預算申請，希望賽事仍有機會如期舉行。李洋：『(原音)我也是昨天才知道，田協停辦決定， 我們會積極輔導他們去使用這個(運動發展)基金預算的部分。原因是因為去年跟今年我們都有編列基金預算，在國際賽事這一塊，避免像現在問題這樣的發生。我們今天也會繼續跟田協去做輔導，我當然還是希望說，田協可以將這個比賽辦成，那這個比賽也是我們台灣國際賽事的一個有積分的賽事，然後希望不要影響到選手的權益。』

對於是否因總預算未過而影響選手權益，李洋表示，保障選手始終是政策優先考量，因此當初即同步編列公務預算與運動發展基金預算雙軌資源，希望確保國際賽事能維持正常舉辦。

此外，針對日前出席彰化縣和美全民運動館啟用活動時，未當場收下縣府提出的經費計畫書，引發外界議論，李洋也作出說明。他表示，當時已向縣長明確說明，由於相關預算尚未通過，在設施設備補助方面確實較難立即承諾，但若地方政府正式發函，運動部仍會依法入案審查並研究補助可能性。他指出，中央與地方都希望增加民眾可使用的運動場館，但在現行制度下，今年能動支的仍是過去體育署既有預算，運動部成立後無法超支，因此補助空間受到限制，「這是目前確實會遇到的問題」。

面對外界形容其施政風格「常震怒」，李洋則表示自己也覺得這樣的標籤蠻特別。他說，上任7個月來的重點在於建立更制度化的補助機制，檢視過去可能可能有浮編狀況，透過調整與控管，至今已減少約3億元預算支出，希望為納稅人把關每一分錢。

另外，第54屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽近日在台北體育館登場，李洋本週日將與昔日奧運男雙搭檔王齊麟於第54屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽合體出賽。媒體問及「備戰狀況」，李洋笑說，上任7個月以來實際碰到羽球的次數大約只有4次，笑說很擔心屆時會被搭檔嫌實力太差。(編輯：陳文蔚)