台灣由世界矽島 未來轉為健康科技島

科技賦能、促進全民健康論壇27日舉行，台大醫院院長余忠仁表示，精準健康是全球趨勢，醫療也將從傳統的治療導向，轉為結合基因、生活型態、環境因子與AI整合式的提出預防生病的策略。

余忠仁指出，隨著長期縱向健康數據逐漸成熟，疾病風險可望在早期即被偵測與介入，降低慢性病對社會造成的負擔。台大醫院推動的CARES計畫，以亞健康族群為核心，整合行為調整、風險預測與個人化健康建議，成為預防醫學的重要示範。

台大醫學院長吳明賢指出，穿戴式裝置、連續監測系統與人工智慧演算法使醫療決策更為即時與精準，透過資料整合，臨床醫師與民眾可共同理解健康變化，讓預防醫學真正落實於日常生活。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模指出，台灣健康投資占GDP比重低於OECD平均，在面對人口老化與慢性病負擔上升的趨勢下，亟需在健保制度之外建立更具彈性與創新的健康促進模式，企業、保險公司、科技業與醫療體系共同參與的多方生態圈將成為健康促進的新典範。

台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基提出，從矽島到健康科技島議題，強調全球AI發展迅速，台灣在半導體、資通訊技術 與軟硬整合具有世界級優勢，只要將這些能力延伸至健康領域，台灣有機會在未來10年成為全球健康科技的重要角色。