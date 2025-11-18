台灣男團厲害了 攻佔越南機場盛況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣男團FEniX登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，成為節目開播以來首組登場的華語男團，正式打開國際新戰場，掀起討論話題。

FEniX與韓國團體ARrC擔任國際對戰嘉賓，與越南11位新星正面迎戰，作為第三場公演壓軸國際嘉賓，FEniX以經典舞曲《BACK TO THE TIME》強勢登場，五人合體火力全開，看來舞步俐落、隊形整齊，展現頂尖舞台掌控力，主持人也在節目中興奮大讚：「You were like a fire！」演出影片上線不到24小時，YouTube點閱即突破150萬。FEniX隊長MAX在社群發文感謝粉絲支持，並預告：「第三張專輯見！」

有「風雨男團」稱號的 FEniX，這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，五位成員行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。一落地團員立刻被當地粉絲與一路相隨的「救火隊」熱情融化，不只接機與手寫應援，還送上繡有成員名字的越南斗笠，讓團員驚喜直呼：「太暖了！」

