台灣男女涉詐騙到新加坡盜刷百萬元 被判刑25與31個月

根據外媒報導，新加坡法院於10月31日宣判，兩名來自台灣、涉入跨國詐騙集團的楊辰宇、劉庭妤因在新加坡使用竊取的信用卡購物，分別被判處25個月與31個月徒刑。

25歲男子楊辰宇（音譯，Yang Chen Yu）因在台灣賭博積欠高利貸，與賭友林立恩被地下錢莊人員「方」遊說赴新加坡進行詐騙購物。兩人由集團成員「麥翔」出資購票赴星，並在樟宜機場領取預先準備的手機與虛擬支付應用程式。

檢方指出，楊等人利用安裝虛擬信用卡的手機，在多家電子產品門市如Courts、Challenger與Mobile Square等店鋪購買iPhone、行動電源與行李箱，兩人僅在2月19日一天內即刷卡超過新幣2萬4千元（約新台幣57萬元）。

依照指示，楊將iPhone轉售得款新幣9,050元，再連同其他物品重新寄存於機場行李櫃。不過，楊於2月21日試圖進入出境區時遭新加坡警方逮捕。

與此同案的另一名30歲台籍女子劉庭妤（Tiffany Liu Ting-Yu，音譯），則是經由台灣一名美髮師介紹而涉入詐騙行動。劉與同夥方程嵐於2月13日首度抵達新加坡，按照麥翔指示操作手機與寄存行李，再於幾日後再次入境，並於2月21、22日兩日內刷卡購買iPhone與精品包包，涉案金額高達新幣5萬740元（約新台幣120萬元）。

根據調查，劉女曾依麥翔指示，將手機轉交給在紅山巷（Redhill Lane）某地點出現的兩名男子，而準備再次離境時遭警方逮捕，從其飯店房內僅找回三個精品包包。

檢方表示，該案涉及詐騙集團運作，具高度計畫性與跨境行動特性，除有損新加坡作為國際金融與貿易樞紐的聲譽，也削弱大眾對金融交易安全的信心，強調需具威嚇力的刑罰。

兩人皆承認一項詐欺罪名，楊另有一項罪名併案考量，劉則有兩項。依新加坡法律，詐欺最高可處10年徒刑與罰款，若涉及多次行為，最高刑期可加倍。

