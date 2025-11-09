台灣男孩勇闖南韓《Project 7》追夢！ 高中學長亂控「人品差騙感情」被判刑3個月

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

南韓選秀節目《Project 7》出身的台灣選手吳宸宇，因亮眼表現備受矚目。不料，他卻遭高中學長在社群平台發文指控「騙感情」、「人品差」，甚至附上本人照片。吳宸宇憤而提告，法院審理後認定對方不法揭露個資、損害名譽，依《個資法》判刑3個月，得易科罰金，可上訴。

吳宸宇遭許姓學長發文指控「騙感情」、「人品差」，經提告，法院審理後依《個資法》對許姓學長判處有期徒刑3個月，得易科罰金，可上訴。（圖／翻攝吳宸宇IG）

24歲的吳宸宇來自屏東縣車城鄉，大學休學服役後，為實現星夢前往南韓當練習生。他2024年參加選秀節目《Project 7》，因聲線突出嶄露頭角，從上百名參賽者中脫穎而出，獲得第31名。然而，吳宸宇赴南韓發展後，多年未與他聯繫的高中學長許男卻在Threads發文批評他：「都沒有人說他嗎...他人品很差，騙感情的都出來了，他把別人弄到吃藥抑鬱症，就是我覺得他沒有那個資格當愛豆，憑什麼他可以過得光鮮亮麗卻把別人的人生毀掉。」並附上吳宸宇的照片，明顯針對吳宸宇。

吳宸宇知情後，委託律師提告許男侵害個人隱私。案經高雄地方法院審理後，法官認為，藝人取藝名的目的在於保護個資，避免與公眾無關的私事被揭露。許男在貼文中公開吳宸宇本名與照片，已不法揭露個資、損害名譽。由於許男認罪，法官依《個人資料保護法》判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

