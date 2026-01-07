台灣男孩崔立于在韓Solo出道！選秀節目《BOYS II PLANET》走紅，回台舉辦見面會與粉絲共度生日

談到在韓出道的台灣藝人，多數人會想到TWICE的周子瑜、i-dle的葉舒華，近期又新增一位來自台灣、在韓國正式出道的「寶藏男孩」崔立于，以穩健步伐走向K-POP舞台。

在台北懷抱音樂與創作夢想出發，站上韓國選秀節目累積人氣，最後以Solo身分正式出道，崔立于的故事，是面對挫折仍不放棄、堅持自我的成長歷程。近期迎來22歲生日的他，選擇回到台灣舉辦見面會《Drawing Yu》，近距離與粉絲共度珍貴的一天。

崔立于以Solo身份在韓正式出道

從台北出發 藝術背景孕育舞台表現力

2004年出生於台北市的崔立于，擁有三位姊姊和一位妹妹，是家中唯一的兒子。他自學生時期便展現藝術天賦，擁有廣告設計科背景的他，擅長繪畫與視覺創作，曾以漫畫作品在台北市學生美術比賽中獲獎，作品探討東方女性的束縛與自我迷失，融合了雕塑空洞眼神、眼淚、裂縫與凋零花朵等意象，表達對社會規範的反思。

崔立于作品（左圖）在台北市學生美術比賽中獲漫畫類佳作

一則私訊改變人生 踏上韓國練習生之路

受到姊姊的影響，崔立于從小就非常喜愛K-POP，原本將「歌手」視為夢想而非現實的就業選項，直到收到來自韓國經紀公司FNC娛樂星探的Instagram私訊，才真正迎來轉折。經過線上面試、工作人員親赴台灣會面後，他終於下定決心並說服曾經反對的父母，於2022年正式赴韓成為練習生，從語言、舞蹈到歌唱重新打底，展開約三年的密集訓練生活。

崔立于從小就非常喜愛K-POP，如今圓夢在韓出道

站上選秀節目《BOYS II PLANET》舞台 累積人氣與實力

2025年，崔立于以FNC練習生身分參加選秀節目《BOYS II PLANET》，在節目中以清新外型與穩定舞台表現受到關注，一路挺進決賽並獲得最終第10名的成績。儘管未能進入出道組，他卻成功累積高度話題性，也為個人出道鋪下重要基礎。

崔立于以FNC練習生身分參加選秀節目《BOYS II PLANET》

發行個人首張專輯《SWEET DREAM》正式出道 成績亮眼

同年12月3日，崔立于發行首張Solo專輯《SWEET DREAM》正式出道。專輯以「夢想與成長」為主題，收錄主打曲〈UxYOUxU〉、〈Fresh〉、〈안녕 My Friend〉等歌曲，展現清新而溫柔的音樂色彩。專輯發行首日便登上音樂榜單日榜冠軍、首週銷量突破11萬張，並在音樂節目中登上「冠軍候補」，取得亮眼成績，迅速奠定新生代Solo男歌手地位。

崔立于〈UxYOUxU〉打歌後台與舞台照

回到夢想起點 生日回台舉辦粉絲見面會

完成韓國出道後，崔立于也選擇在生日回到台灣，於1月2日及3日在台北舉辦粉絲見面會《Drawing Yu》，與一路支持他的粉絲相見，並提供全場觀眾「近距離」打招呼、特別小卡等福利，還有獲得合照、簽名拍立得、簽名海報、手繪明信片等好禮的機會，讓粉絲和崔立于一起留下特別的生日紀念。

2026 崔立于 Fan Meeting 《Drawing Yu》 in TAIPEI

（圖片來源：X@cliyu_official、MBC_entertain、FB@開南中學廣告設計科第32屆畢業成果展）

